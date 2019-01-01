"هازارد أبرزهم".. 4 عقبات تُفسد خطة ريال مدريد لضم محمد صلاح

يعد الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، هو الاسم الأول في قائمة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التي وضعها لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

انتقال صلاح إلى ريال مدريد مهدد بالفشل

ويواجه المدرب الفرنسي أكثر من عقبة، قد تقف في طريق حسمه لصفقة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، وضمه إلى قلعة "سانتياجو برنابيو"، يرصد "الوطن سبورت" أبرزها خلال السطور التالية:

وحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن وجود هازارد الموسم القادم في ريال مدريد يعني استحالة ضم صلاح، لما تطلبه تلك الصفقات من تمويل مالي كبير، لا يمتلكه اللوس بلانكوس في الوقت الحالي، لذلك سيلجأ للمفاضلة بين الصفقتين واختيار الأنسب بينهما.

أما العقبة الثانية، فتتمثل في تمسك الألماني يورجن كلوب بخدمات محمد صلاح، وصعوبة التفريط فيه، باعتباره يمتلك نصف القوة التهديفية للفريق، إضافة إلى كونه أحد الركائز الأساسية في تشكيله منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من روما.

ويعد اقتراب ريال مدريد، من حسم صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، هي العقبة الثالثة في طريق انتقال صلاح، حيث أكدت عدد من التقارير الصحفية، أن اللاعب وقع عقود انضمامه إلى الفريق الملكي لمدة 5 مواسم قادمة، ما يعني صعوبة تمويل صفقتين في خط الهجوم، في ظل حاجة الفريق لتدعيمات عدة على مستوى جميع الخطوط.

ولم يبدِ صاحب الـ26 عاماً، أي رغبة للرحيل عن ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم المقبل، حيث أكد في أكثر من مناسبة على رغبته في التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مع الريدز، ما يلمح لبقائه مواسم مقبلة بعد ضياع حلم "البريميرليج" الموسم المنصرم، وتعد تلك العقبة الرابعة.

ويتجه ريال مدريد نحو الفرعون المصري، من أجل بناء جبهة هجومية قوية للفريق، تتكون من محمد صلاح، إيدين هازارد لاعب تشيلسي، وكريم بنزيما.