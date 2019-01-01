أحدث الأخبار

أخر الأخبار

لا رجالة نافعة ولا سيدات شافعة.. برشلونة مش قادر أوروبيًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتي في الدرع الخيرية

تحت أنظار ميسي.. برشلونة يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون

جيرالدو يعلق على زيارة مستشفى السرطان: أتمنى الشفاء لهؤلاء المحاربين

بالفيديو.. مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بسداسية ويحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

07:55 م | السبت 18 مايو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بالفيديو.. مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بسداسية ويحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

أخبار متعلقة

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز على فريق واتفورد بسداسية دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليجمع بين لقبي الدوري والكأس.

    

سجل أهداف المان سيتي خلال المباراة كلًا من  دايفيد دا سيلفا، رحيم سترلينج هاتريك، كيفين دي بروين، جابريل خيسوس، في الدقائق 32،38،61،68،81،87.

    

واستطاع السيتي تحقيق الفوز على واتفورد في 13 مباراة سابقة، بينما انتهت مباراتين بالتعادل، ولم يفز واتفورد مطلقا على السيتي، حيث كان يبحث واتفورد عن أول ألقابه في البطولة.

    

وحسمت الـ90 دقيقة  مصير الفريق السماوي من خطف الإنجاز الأول في تاريخ الكرة الإنجليزية، حيث حسم اللقب لصالحه يعد إنجازًا تاريخيًا لم يحدث من قبل وهو أن يجمع نادي واحد بإنجلترا الثلاثية المحلية في موسم واحد.

    

وفي فبراير الماضي، توج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، على حساب تشيلسي، ولم يسبق لأي فريق أن جمع الثلاثية المحلية في موسم واحد، وهو الإنجاز الذي يأمل أبناء بيب جوارديولا في تحقيقه أثناء ملاقاة واتفورد.

    

يذكر أن مانشستر سيتي، يواجه خطر الإطاحة به من المنافسة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، بسبب اتهامه من قبل الاتحاد الأوروبي، بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، وخضوعه إلى التحقيق من أجل الوقوف على حقيقة تلك الاتهامات.

    

وأصدر النادي الإنجليزي، بياناً بهذا الشأن، يفيد بأن ما تداولته بعض الصحف بشأن خرق القوانين، عار تماماً من الصحة، وما هو إلا محاولات لإحداث حالة ارتباك داخل النادي الذي توج مؤخراً بلقب الدوري وينتظر حسم لقب الكأس.

أخبار قد تعجبك

تفاؤل فى الزمالك قبل مواجهة «بركان».. و«جروس» يستقر على التشكيل

استطلاع رأى

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 1

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • بوروسيا مونشنغلادباخ

    بوروسيا مونشنغلادباخ

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بروسيا دورتموند

    بروسيا دورتموند

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 6

    :

    0

    06:00 PM

    كأس الاتحاد الإنجليزي
  • واتفورد

    واتفورد

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

خاص| فاتورة سيارة حمدي النقاز تفضح كذب رئيس الزمالك

بالصور| من جاور السعيد يسعد.. عمر جابر يشتري سيارة فارهة تكشف انتمائه
«بدلاء» الأهلى قنبلة موقوتة فى طريق التتويج بالدورى