بالفيديو.. مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بسداسية ويحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز على فريق واتفورد بسداسية دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليجمع بين لقبي الدوري والكأس.

سجل أهداف المان سيتي خلال المباراة كلًا من دايفيد دا سيلفا، رحيم سترلينج هاتريك، كيفين دي بروين، جابريل خيسوس، في الدقائق 32،38،61،68،81،87.

واستطاع السيتي تحقيق الفوز على واتفورد في 13 مباراة سابقة، بينما انتهت مباراتين بالتعادل، ولم يفز واتفورد مطلقا على السيتي، حيث كان يبحث واتفورد عن أول ألقابه في البطولة.

وحسمت الـ90 دقيقة مصير الفريق السماوي من خطف الإنجاز الأول في تاريخ الكرة الإنجليزية، حيث حسم اللقب لصالحه يعد إنجازًا تاريخيًا لم يحدث من قبل وهو أن يجمع نادي واحد بإنجلترا الثلاثية المحلية في موسم واحد.

وفي فبراير الماضي، توج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، على حساب تشيلسي، ولم يسبق لأي فريق أن جمع الثلاثية المحلية في موسم واحد، وهو الإنجاز الذي يأمل أبناء بيب جوارديولا في تحقيقه أثناء ملاقاة واتفورد.

يذكر أن مانشستر سيتي، يواجه خطر الإطاحة به من المنافسة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، بسبب اتهامه من قبل الاتحاد الأوروبي، بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، وخضوعه إلى التحقيق من أجل الوقوف على حقيقة تلك الاتهامات.

وأصدر النادي الإنجليزي، بياناً بهذا الشأن، يفيد بأن ما تداولته بعض الصحف بشأن خرق القوانين، عار تماماً من الصحة، وما هو إلا محاولات لإحداث حالة ارتباك داخل النادي الذي توج مؤخراً بلقب الدوري وينتظر حسم لقب الكأس.