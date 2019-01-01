تقارير: محمد صلاح "صفقة احتياطي" في خطة إنقاذ ريال مدريد

أعلن الفرنسي فيليب كارايون، الصحفي بمحطة "كانال بلوس"، عن رغبة ريال مدريد الإسباني، في ضم المصري محمد صلاح جناح ليفربول وهدّاف الدوري الإنجليزي في أخر موسمين.

وأثارت تلك الأنباء دهشة المتابعين ومشجعي ريال مدريد، في ظل رغبة الفريق الملكي في تدعيم صفوف فريقه، ويسعى بالفعل لضم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، واقترب بشدة من إعلان ضم البلجيكي إيدين هازارد جناح تشيلسي الإنجليزي.

وكشف موقع "playing for 90"، أن تفكير ريال مدريد في ضم محمد صلاح، يُعد بمثابة خطة بديلة، حال فشل إدارة النادي في ضم صفقاته ذات الأولوية القصوى من بين "هازارد ونيمار ومبابي".

تكلفة صفقات الريال مطلوبة ستكون خيالية

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن تحليل الموقع المذكور منطقي للغاية، خاصة أن تكلفة ضم الرباعي الذي يهتم به الفريق الملكي، سيكون خياليا، كما أنهم يلعبون في المركز ذاته ومن المستبعد ضم 4 لاعبين ناشطون في مركز الجناح.

وأضافت الشبكة، أن هناك عقبات أخرى في طريق انضمام "صلاح" للفريق الملكي، أهمها تمسك ليفربول بهداف الفريق في ظل رغبة "الريدز" في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي خسره بفارق نقطة واحدة فقط عن بطل المسابقة مانشستر سيتي.

ويتمتع محمد صلاح بشعبية طاغية بين جمهور ليفربول بدليل دخوله قائمة الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيرا، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية استمراره في قلعة الريدز، بالإضافة إلى الأزمة بين "صلاح" وسيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، إذ لم ينسَ النجم المصري، واقعة إصابته الشهيرة أمام ريال مدريد بعد تدخل "راموس" العنيف في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.