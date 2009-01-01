ميسي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه

توج الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، والمرة الثالثة على التوالي، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى.

وجاء فوز ميسي بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما سجل البرغوث الأرجنتيني 36 هدفًا في مسابقة الدوري، بموسمها المنقضي والذي توج برشلونة بطلًا لها.

وتفوق ميسي على جميع منافسيه وتصدر قائمة الهدافين في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 36 هدفا ومتفوقاً بفارق 3 أهداف على الفرنسي كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي، الذي اكتفى بـ 33 هدفًا.

وجاءت الموسم التي فاز بها ميسي بالجائزة على النحو التالي:

موسم 2009/2010 سجل 34 هدفا

موسم 2011/2012 سجل 50 هدفا

موسم 2012/2013 سجل 46 هدفا

موسم 2016/2017 سجل 37 هدفا

موسم 2017/2018 سجل 34 هدفا

موسم 2018/2019 سجل 36 هدفا

ميسي يتهم لاعبي برشلونة بالتقصير ويعتذر للجماهير بسبب دوري الأبطال

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، أن لاعبي الفريق الكتالوني يتحملون مسؤولية الخروج من دوري أبطال أوروبا، واعتذر للجماهير على عدم الوفاء بوعده بالتتويج باللقب الأوروبي، الغائب منذ عام 2015.

وقال قائد الفريق في مؤتمر صحفي لمباراة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا: "اللاعبون هم من يتحملون الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وليس المدرب".

وتابع: "انتقاد إرنستو فالفيردي أمر خاطئ فهو مدرب جيد جدا ويقدم كل شيء للفريق، وأتمنى استمراره في تدريب الفريق بالموسم المقبل، لتحقيق حلم الجماهير والفوز باللقب".

وأضاف: "أعتذر لجماهير برشلونة على الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، وأطالبهم بمسامحتي على عدم الوفاء بوعدي بالتتويج باللقب الأوروبي، وأعدهم بالفوز بكأس ملك إسبانيا من أجل تحقيق الثنائية".

واختتم: "هذه الخسارة أصعب من الموسم الماضي، إنها وصمة عار أكبر بكثير من الماضي، لا نلوم إلا أنفسنا على الصورة التي تركناها في ملعب أنفيلد".

وكان ميسي تعهد لجماهير البارسا بالتتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، لكن "البلوجرانا" ودع البطولة من الدور نصف النهائي على يد ليفربول، بالخسارة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-4.