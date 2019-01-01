بالفيديو| انتكاسة جديدة لبرشلونة.. فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا

توج فالنسيا بـ كأس ملك إسبانيا، وذلك عقب تحقيقه مفاجأة مدوية بإسقاط برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، مساء اليوم، السبت على ستاد بينتو فيامارين.

خفافيش فالنسيا أبطال كأس ملك إسبانيا

أحرز هدفي فالنسيا كلًا من جاميرو في الدقيقة 21، ورودريجو مورينو في الدقيقة 34، فيما سجل ميسي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، كاد ينجح رودريجو ماكادو لاعب فالنسيا في إحراز هدف التقدم لصالح فريقه بعدما قام بمراوغة لاعبي برشلونة ببراعة كبيرة وحارس مرمى النادي الكتالوني سيليسن ليسدد الكرة بقوة، إلا أن جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة أنقذ الكرة من على خط المرمى في آخر اللحظات.

وفي الدقيقة 18، انطلق ميسي مخترقا دفاع فالنسيا وسدد كرة أبعدها الحارس جاومي إلى ركلة ركنية.

ونجح فريق برشلونة في السيطرة على وسط الميدان خلال معظم أوقات اللقاء في الشوط الأول، إلا أن هجماته لم تتسم بالفاعلية الكبيرة على مرمى الخفافيش.

ونجح جاميرو في تسجيل الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 21 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى برشلونة.

بعد ذلك امتلك لاعبي فالنسيا زمام الأمور، والسيطرة على وسط الملعب، وسط تراجع كبير في آداء لاعبي برشلونة.

وجاء هدف فالنسيا الثاني برأسية رودريجو مورينو من داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 46 سدد إيفان راكيتيتش تصويبة صاروخية على مرمى فالنسيا، لكن حارس مرمى الخفافيش جاومي تصدى لكرته ببراعة كبيرة يحسد عليها.

وفي الشوط الثاني تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان خلال أغلب أوقات هذا الشوط.

وفي الدقيقة 48، سدد جونسالو جيديش لاعب فالنسيا كرة قوية تمر مباشرة بجوار القائم الأيمن لـ برشلونة.

وفي الدقيقة 51 ليونيل ميسي سدد ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لـ فالنسيا وخرجت إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 56 ليونيل ميسي يتبادل الكرة مع مالكوم وسدد كرة قوية ارتطمت بقائم فالنسيا.

وفي الدقيقة 74 ليونيل ميسي يقلص الفارق لبرشلونة بعد رأسية لونجليه التي ارتدت من القائم، وتابعها ميسي مباشرة في شباك فالنسيا مسجلا هدف فريقه الأول.