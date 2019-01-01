الأسطورة رونالدو يتغزل في صلاح.. ويتوقع تتويج ليفربول بدوري الأبطال

أبدى أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو رئيس نادي بلد الوليد، إعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهر به محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، والذي ختمه بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

صلاح يجذب اهتمام الظاهرة البرازيلية

أكد رونالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية، أنه يحرص على مشاهدة محمد صلاح في جميع المباريات التي يظهر فيها مع ليفربول، مؤكدًا أنه معجب بأدائه داخل الملعب بصورة كبيرة، بجانب متابعته الجيدة لليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والذي وصفه بالاستثنائي الذي لم يأتي لاعباً مثله خلال الربع قرن الأخير.

توقع الظاهرة رونالدو فوز ليفربول الإنجليزي، بثلاثية في موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيخوضها أمام مواطنه توتنهام، مطلع يونيو المقبل، وجلب اللقب السادس إلى أنفيلد، والذي سيصبح الأول في تاريخ يورجن كلوب مع ليفربول.

كما تطرق للحديث عن ريال مدريد الإسباني، ووصف موسمه بالسئ، بعد سلسلة من التخبطات التي عاشها هذا العام، والابتعاد عن التتويج بجميع الألقاب على جميع المستويات سواء المحلية أو الأوروبية، قبل عودة زين الدين زيدان إلى الملكي من جديد، الذي يعتبره شخصية انطوائية.

الفرعون المصري يستعد لنهائي دوري الأبطال

وعلى الجانب الأخر، يستعد هداف الدوري الإنجليزي، إلى المشاركة مع فريقه في مواجهة توتنهام، بنهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر له مطلع يونيو المقبل، وذلك بعد تأهل فريقه إلى نهائي البطولة عقب سقوطه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وانتصاره برباعية على النادي الكتالوني في مواجهة الإياب.

وفي المقابل نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان صلاح أكد على جاهزيته الكاملة لخوض مباراة النهائي بعد عودته من إصابة ألمت به حرمته من المشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما بات الإنجليزي هاري كاين، مهاجم جاهزاً لخوض المباراة ضد ليفربول، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.