إنجاز "ماجر" يراود محمد صلاح أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريقا ليفربول وتوتنهام في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني غدا السبت، في مواجهة يحضرها نحو 70 ألف مشجع.

واختار الاتحاد الأوروبي طاقم التحكيم من سلوفينيا بقيادة الحكم دامير سكومينا صاحب الشارة الدولية منذ عام 2003.

ويعول ليفربول في هذه المواجهة على نجمه الأول محمد صلاح، من أجل الظفر بلقب البطولة، خاصة أن الفرعون المصري يعيش حالة من التألق وثبات المستوى في المباريات الأخيرة، إذ نجح "مو" في الحفاظ على الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج للموسم الثاني على التوالي، فضلا عن مساهمته الكبيرة في وصول الريدز لهذه المرحلة من الشامبيونزليج.

ويتطلع الفرعون المصري لمعادلة إنجاز الجزائري رابح ماجر، الذي يعد اللاعب العربي الوحيد المتوج بلقب دوري الأبطال، وليس هذا فحسب بل هو العربي الوحيد الذي نجح في تسجيل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما كان لاعبا لبورتو البرتغالي ونجح في قيادة فريقه للفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني عام 1987.

ويطمح صلاح في توسيع الفارق في قائمة أفضل الهدافين العرب بالبطولة، خاصة أنه يمتلك 17 هدفا في البطولة، متفوقا على ماجر، صاحب الـ11 هدفا.

وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة في لقاءي ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة بنتيجة 4-3.

وفي المقابل نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي الكبير في إياب نصف نهائي البطولة.

نحس على ليفربول.. 8 معلومات عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

يستعرض "الوطن سبورت" 5 معلومات لا تعرفها عن الحكم:

1 - ولد دامير سكومينا في 5 أغسطس 1976 بمدينة كوبر بسلوفينيا.

2 - سبق له التحكيم في كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية وبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

3 - يعمل سكومينا كمدير سياحي بجانب مهنة التحكيم.

4 - أهم مباريات أدارها بين البرازيل والكاميرون في الدور الربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية 2008، ومباراة المركز الرابع في يورو 2005 ونهائي يورو 2007.

5 - يتحدث سكومينا 3 لغات، السلوفينية والإنجليزية والإيطالية.

6 -أدار 5 مباريات اليفرلول من قبل، خسر منها الفريق الإنجليزي 4 مباريات وكنت الهزيمة الأخيرة أمام روما والتي خسرها ليفربول بنتيجة 2-4، لكنه تأهل بفارق الأهداف.

7 - أول حكم يستخدم تقنية الفيديو (فار) في بطولة دوري أبطال أوروبا

8 - أدار مباراة ليفربول الحاسمة بدور المجموعات، والتي استطاع "الريدز" التأهل من خلالها بعد هزيمة نابولي الإيطالي بفضل هدف وحيد أحرزه محمد صلاح، وهي المباراة الوحيد التي فاز فيها ليفربول مع الحكم السولفيني.