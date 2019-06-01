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عاجل| وفاة أنطونيو رييس مهاجم ريال مدريد وأرسنال السابق

01:15 م | السبت 01 يونيو 2019
كتب: محمد السيسي
عاجل| وفاة أنطونيو رييس مهاجم ريال مدريد وأرسنال السابق

أنطونيو رييس

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توفي منذ قليل الإسباني أنطونيو رييس، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في حادث سيارة.

ويلعب صاحب الـ35 عاما حاليا في أحد فرق الدرجة الثانية الإسباني.

وفاز ريوس بخمس بطولات أوروبية مع أتلتيكو مدريد و إشبيلية، منهم 3 نسخ على التوالي 2013-2014 و2014-2015 و2015-2016، مع الفريق الأندلسي.

حقق لقب الدوري الإسباني والإنجليزي ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا

وحقق لقب الدوري الإسباني عام 2004 مع أرسنال الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2005، ووصل معهم إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، عام 2005، وخسروا أمام برشلونة.

وفي إسبانيا فاز بالدوري مع ريال مدريد موسم 2007-2006.

وحقق لقب كأس أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني تحت 19 عاما وكان ذلك عام 2002.

وعلق نادي إشبيلية، على الحادث عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «توتير»: "نحن لا نصدق هذه الأخبار السيئة، ريوس توفى في حادث سير، أرقد في سلام".

وأبدى سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني حزنه وكتب: "محطم ولا أجد كلمات تعبر عن أحساسي، كل التعازي لعائلته وسنظل دائما نتذكرك يا أخي وصديقي".

 

 

 

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