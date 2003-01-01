إنفوجرافيك.. أرقام محمد صلاح تهزم "كين" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي ليفربول مع نظيره توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت ، على استاد "واندا ميتروبوليتانو" التابع لأتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية.

وحصد ليفربول 5 ألقاب من قبل، آخرها موسم 2004-2005، كما بلغ المباراة النهائية الموسم الماضي وخسر أمام ريال مدريد 1-3، بينما لم يحصد توتنهام أبدا لقب دوري أبطال أوروبا، واقتصرت إنجازاته القارية على لقب في بطولة كأس الكؤوس موسم 1962-1963 ولقبين في كأس الاتحاد ، آخرهما موسم 1983-1984.

ويستعرض "الوطن سبورت" مقارنة بين محمد صلاح نجم ليفربول وهاري كين نجم توتنهام:

محمد صلاح

القيمة التسويقية 135 مليون يورو

- سجل 26 هدف لليفربول هذا الموسم حتى الآن.

- لعب 55 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن.

- خاض 51 مباراة أساسي و4 مباريات كاحتياطي وتم استبداله في 18 مباراة شارك فيها.

- دقائق لعب 4252

- بطاقة صفراء 2، بطاقة صفراء 0

- لم يشارك في 4 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء.

هاري كين

- القيمة التسويقية 135 مليون يورو

- سجل كين 24 هدف لتوتنهام هذا الموسم حتى الآن.

- لعب 39 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن

- خاض 36 مباراة أساسيا و3 مباريات كاحتياطي وتم استبداله في 6 مباريات شارك فيها.

- دقائق لعب 3252

- بطاقة صفراء 6، بطاقة صفراء 0

- لم يشارك في 3 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء.

وشهدت الأرقام السابقة تفوق محمد صلاح على هاري كين تفوقا ملحوظ في الأرقام، سواء في عدد المباريات أو الأهداف.

وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وانتصاره برباعية على النادي الكتالوني في مواجهة الإياب.

وفي المقابل نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي الكبير في إياب نصف نهائي البطولة.

حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا

واختار الاتحاد الأوروبي طاقم التحكيم من سلوفينيا بقيادة الحكم دامير سكومينا صاحب الشارة الدولية منذ عام 2003.