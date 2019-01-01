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عاجل| صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام

09:04 م | السبت 01 يونيو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل| صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام

صلاح

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سجل فريق ليفربول الهدف الأول عن طريق محمد صلاح في مرمى فريق توتنهام عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، في المباراة المقامة بين الطرفين بنهائي دوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربولب عن تشكيل فريقه في مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام في العاصمة الإسبانية "مدريد"، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد، وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي : 

حراسة مرمى: اليسون.

في خط الدفاع : ارنولد وروبرتسون وفان دايك وماتيب.

في خط الوسط : فينالدوم فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم : صلاح وماني وفيرمينو.

فيما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي بعدما شهد عودة هاري كين عقب تعافيه من الإصابة :

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كييران تريبير - توبي ألدرفيليد - جان فيرتونجن - داني روز.

خط الوسط: موسي سيسوكو - فينكس - ديلي آلي - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين.

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