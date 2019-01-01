بالفيديو| أوريجي يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى توتنهام

سجل فريق ليفربول الهدف الثاني في مرمى فريق توتنهام عن طريق البلجيكي أوريجي في الدقيقة 87، في المباراة المقامة بين الطرفين بنهائي دوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق الدولي المصري محمد صلاح عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربولب عن تشكيل فريقه في مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام في العاصمة الإسبانية "مدريد"، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد.

محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام توتنهام

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة مرمى: أليسون.

في خط الدفاع: أرنولد وروبرتسون وفان دايك وماتيب.

في خط الوسط: فينالدوم فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: صلاح وماني وفيرمينو.

فيما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي بعدما شهد عودة هاري كين عقب تعافيه من الإصابة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كييران تريبير - توبي ألدرفيليد - جان فيرتونجن - داني روز.

خط الوسط: موسي سيسوكو - فينكس - ديلي آلي - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" وتحديدا ملعب واندا "متروبوليتانو" في مدريد، حيث انطلقت مباراة الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي "ليفربول" الإنجليزي بقيادة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح و مواطنه "توتنهام"، ونهائي دوري الأبطال لن يقتصر على هذه المباراة، حيث قبل انطلاق صافرة حكم المباراة لبدء المباراة النهائية، بربع ساعة، سيقدم فريق الروك الأمريكي "Imagine Dragons"، عروض فنية، قبل انطلاق هذا الحدث الرياضي الأبرز ليس فقط في القارة العجوز، ولكن في جميع دول العالم.

وكانت شركة "بيبسي"، أعلنت عن تقديم فريق "Imagine Dragons"، الغنائي الأمريكي عروضًا فنية قبُيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، في الأول من يوليو المقبل على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفاجأت الشركة الأمريكية، عشاق كرة القدم بالفريق الأمريكي لتقديم الحفل الذي سيذاع عبر 200 دولة حول العالم، إذ يتمتع بصيت كبير بعد فوزه بعديد الجوائز وتضمين أغانيه في سلسلة الألعاب الشهيرة لشركة كونامي "PES".