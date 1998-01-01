عاجل| محمد صلاح ثالث لاعب عربي يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على فريق توتنهام بهدفين دون رد، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد.

سجل فريق ليفربول الهدف الأول عن طريق محمد صلاح في مرمى فريق توتنهام عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، بينما سجل ديفوك اوريجى الهدف الثاني للريدز في المباراة.

ويعتبر محمد صلاح ثالث لاعب عربي يتوج بدوري أبطال أوروبا، ليواصل مسلسل أرقامه القياسية مع الريدز، حيث سبق للأسطورة الجزائرية رابح مجر حصد اللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

وكان اللاعب العربي الثاني الذي توج بدوري أبطال أوروبا هو المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار لبوروسيا دورتموند، في نهائي نسخة 2018 أمام ليفربول، والتي انتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 3 – 1.

وخلال 7 نهائيات على الأراضي الإسبانية، نجحت الأندية الإيطالية، من التتويج بـ 3 ألقاب، بواقع لقبين لصالح إي سي ميلان، ولقب لإنتر ميلان، وتُعد الأندية الإنجليزية صاحبة الوصافة بلقبين، لكلًا من مانشستر يونايتد، ونوتينجهام فورست، ولقب وحيد لأصحاب الأرض بفضل الفريق الملكي ريال مدريد، ولقب أخر لصالح ستيوا بوخارست الروماني.

ويعد هاني رمزي أول مصري يشارك في دوري أبطال أوروبا، عام 1998، وظهر في البطولة ممثلاً لنادي كايزرسلاوترن الألماني، وذلك أثناء وقوفه رفقة فريقه أمام بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي حسمها الألماني بهدف دون رد، بمشاركة مدرب المنتخب الوطني الحالي، والذي ظهر في دوري الأبطال طوال مسيرته 6 مرات فقط، ولم يسجل خلالهم أي أهداف.

ومن حيث المشاركة، يعد صاحب صلاح الـ26 عاماً الأكثر ظهوراً بين المصريين في دوري الأبطال، إذ أنه خاض 49 مباراة بقمصان أندية بازل وروما وتشيلسي وليفربول، ويعد أيضاً الأعلى تهديفاً بعد أن اقتنص 21 هدفاً خلال المواجهات التي شارك فيها خلال مشواره بالبطولة الأوروبية.