صلاح: أخيرًا تحقق حلم الصبي صاحب الـ 7 أعوام

أعرب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا، عقب الانتصار على توتنهام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال صلاح عقب انتهاء لقاء توتنهام في تصريحات تليفزيونية: "في الواقع أنا لا أجد الكلمات المناسبة لوصف ما حدث أو حتى لوصف شعوري بعد التتويج بدوري الأبطال".

وأكمل "أنا سعيد للغاية، فهذا الأمر لا يحدث كثيرًا، وفخور للغاية لما حققته اليوم".

وتابع "ركلة الجزاء التي سددتها في شباك توتنهام تشبه تلك التي سددتها في شباك الكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وأخيرًا ها قد تحقق حلم الصبي صاحب الـ 7 أعوام".

صلاح يقود ليفربول للقبه السادس من دوري الأبطال

استطاع محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في قيادة فريقه للفوز على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدفين دون رد، بالمباراة، التي انتهت بينهما منذ قليل.

وسجل فريق ليفربول الهدف الأول عن طريق محمد صلاح، في مرمى فريق توتنهام عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، بينما سجل ديفوك أوريجى الهدف الثاني للريدز في المباراة.

وقدم محمد صلاح مباراة جيدة، استحق عليها إشادة واستحسان من جانب جميع الخبراء في الاستوديوهات التحليلية.

ويعد هاني رمزي أول مصري يشارك في دوري أبطال أوروبا، عام 1998، وظهر في البطولة ممثلاً لنادي كايزرسلاوترن الألماني، وذلك أثناء وقوفه رفقة فريقه أمام بنفيكا البرتغالي، في المباراة، التي حسمها الألماني بهدف دون رد، بمشاركة مدرب المنتخب الوطني الحالي، والذي ظهر في دوري الأبطال طوال مسيرته 6 مرات فقط، ولم يسجل خلالهم أي أهداف.

ويعتبر محمد صلاح ثالث لاعب عربي يتوج بدوري أبطال أوروبا، ليواصل مسلسل أرقامه القياسية مع الريدز، حيث سبق للأسطورة الجزائرية رابح مجر حصد اللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

وكان اللاعب العربي الثاني، الذي توج بدوري أبطال أوروبا هو المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار لبوروسيا دورتموند، في نهائي نسخة 2018 أمام ليفربول، والتي انتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 3 – 1.

وخلال 7 نهائيات على الأراضي الإسبانية، نجحت الأندية الإيطالية، من التتويج بـ 3 ألقاب، بواقع لقبين لصالح إي سي ميلان، ولقب لإنتر ميلان، وتُعد الأندية الإنجليزية صاحبة الوصافة بلقبين، لكلًا من مانشستر يونايتد، ونوتينجهام فورست، ولقب وحيد لأصحاب الأرض بفضل الفريق الملكي ريال مدريد، ولقب أخر لصالح ستيوا بوخارست الروماني.