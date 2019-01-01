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محمد صلاح ينشر صورته مع كأس أبطال أوروبا: "صدق.. اعمل بجد.. وسيحدث"

05:20 ص | الأحد 02 يونيو 2019
كتب: محمد أسامة رمضان
محمد صلاح ينشر صورته مع كأس أبطال أوروبا: "صدق.. اعمل بجد.. وسيحدث"

صلاح رافعا الكأس

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نشر محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول، صورة وهو يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك".

وكتب صلاح على الصورة: "صدق، اعمل بجد، وسوف يحدث".

 

ونجح فريق ليفربول في التتويج بدوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، عقب انتصاره بهدفين نظيفين على توتنهام، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ودخل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في وصلة رقص مع زملائه داخل غرف خلع الملابس بعد تتويجهم بدوري الأبطال.

ونشر مدافع ليفربول ديان لوفرين، عبر حسابه على "إنستجرام" فيديو لمحمد صلاح، يرقص داخل غرف الملابس على إحدى الأغاني الإنجليزية، وسط وصلة ضحك من الكراوتي وساديو ماني.

بالفيديو.. صلاح يحتفل بالرقص داخل غرف ملابس ليفربول بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

 

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