بالفيديو.. لحظات تاريخية| صلاح يحتفل في شوارع ليفربول بكأس الأبطال بحافلة مكشوفة

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي فيديو للاعبي الفريق، حيث ظهر اللاعبين بداخل حافلة مكشوفة يطوفون من خلالها في شوارع إنجلترا احتفالًا بحصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام برفقة الجماهير في شوارع إنجلترا.

وشهد الفيديو رفع محمد صلاح الكأس وهو يحتفل مع الجماهير باللقب الغالي والتاريخي للدولي المصري في مسيرته الكروية.

من جهة أخرى قاد الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخهم وللمرة الأولى من 14 عاما، وتحديديا في إسطنبول، عندما فازوا على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح.

وأصبح نادي ليفربول مطالب بدفع مبلغ 4.5 مليون يورو لنظيره روما الإيطالي، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بسبب اتفاق بين الطرفين على دفع هذا المبلغ في حال حقق صلاح وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

