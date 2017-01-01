بالفيديو.. لحظات تاريخية| صلاح يحتفل في شوارع ليفربول بكأس الأبطال بحافلة مكشوفة

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي فيديو للاعبي الفريق، حيث ظهر اللاعبين بداخل حافلة مكشوفة يطوفون من خلالها في شوارع إنجلترا احتفالًا بحصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام برفقة الجماهير في شوارع إنجلترا.

لحظات لن تمحى من تاريخ الريدز.. #SixTimes pic.twitter.com/6BzmMRhpwq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢ يونيو ٢٠١٩

وشهد الفيديو رفع محمد صلاح الكأس وهو يحتفل مع الجماهير باللقب الغالي والتاريخي للدولي المصري في مسيرته الكروية.

من جهة أخرى قاد الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخهم وللمرة الأولى من 14 عاما، وتحديديا في إسطنبول، عندما فازوا على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح.

وأصبح نادي ليفربول مطالب بدفع مبلغ 4.5 مليون يورو لنظيره روما الإيطالي، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بسبب اتفاق بين الطرفين على دفع هذا المبلغ في حال حقق صلاح وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

Liverpool's players and staff are LOVING it on the parade bus! pic.twitter.com/HyDaEY8yjs — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) ٢ يونيو ٢٠١٩

وكان النادي الإنجليزي قد وقع مع الفرعون المصري في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو بالإضافة لـ 8 ملايين يورو مكافآت، وانضم أليسون له بعد عام مقابل 62 مليون يورو بجانب 10 ملايين يورو مكافآت.

وانفرد ليفربول في المركز الثالث من حيث عدد الألقاب بعد ريال مدريد الإسباني (13) وميلان الايطالي (7)، بعدما كان يتساوى مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

كما نجح مدربه الألماني يورجن كلوب في فك نحسه مع المباريات النهائية محققا أول فوز بعد 6 نهائيات خسرها على التوالي سواء مع ليفربول أو بروسيا دورتموند، وكان أخرها نهائي دوري الأبطال الماضي أمام النادي الملكي، أصبح ثاني مدرب ألماني يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريق غير ألماني بعد يوب هاينكس الذي حققها سابقاً مع ريال مدريد.