200 مليون يورو.. محمد صلاح يرفض العرض الأغلى في تاريخه من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، رفض عرضا خاليا من ريال مدريد الإسباني، للانتقال إليه في الميركاتو الجاري.

وارتبط محمد صلاح بالانتقال للنادي الملكي في ظل الثورة التي يقوم بها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بعد عودته في ولاية ثانية، إذ يسعى ريال مدريد للتعاقد مع الفرعون المصري من أجل تعزيز صفوفه في الموسم المقبل، بعد الموسم المنقضي السيئ الذي قدمه الفريق، خاصة مع القدرة الهجومية لصلاح وتقديمه أداء قويا رفقة ليفربول في الموسمين الماضيين، وحصوله على لقب الهداف خلالهما.

وذكرت موقع صحيفة "آس" الإسبانية، أن محمد صلاح رفض عرضًا مغريًا من ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو بعد عملية الصلح مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز والاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، مشيرة إلى أن صلاح كان يقترب من الرحيل عن الريدز بعد توتر علاقته مع كلوب وهو الأمر الذي نفاه وكيل اللاعب في تصريحات سابقة.

وكان محمد صلاح، صاحب الـ26 عامًا، قد جدد عقده مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2023.

محمد صلاح في سباق "الكرة الذهبية" بقوة

في سياق آخر، دخل المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، دائرة المرشحين بقوة لحصد جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2019 المقدمة من قِبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، خاصة بعد الأداء الرائع الذى قدمه الفرعون المصرى خلال الموسم الجارى 2018 - 2019، ومساهمته فى تتويج الريدز بلقب دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، فى تقرير لها بشأن أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية «بالون دور»، أن الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب نادى برشلونة، سيواجه صراعاً على حصد جائزة العام الجارى من قِبل ثلاثى ليفربول محمد صلاح، والسنغالى ساديو مانى، والمدافع الهولندى فيرجيل فان دايك، مضيفة أن ثلاثى الريدز بمثابة قنبلة بإمكانها حرمان «ميسى» من اللقب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كل الترشيحات تصب فى خانة ليونيل ميسى، بفضل موسمه القوى مع الفريق الكتالونى، غير أن الصحيفة لمَّحت إلى أن المنافسات القارية المقبلة قد تغير المعطيات، من بينها كوبا أمريكا وكأس أمم أفريقيا ونهائيات دورى الأمم الأوروبية وبطولات السوبر على المستويين المحلى والقارى.