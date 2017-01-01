رسميا| خاميس رودريجيز يغادر بايرن ميونيخ

يغادر الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفريق عقب عامين، حيث تنتهي فترة استعارته من ريال مدريد في 30 يونيو 2019.

وطلب الكولومبي الدولي من إدارة البافاري، عدم تفعيل بند الشراء، وهي الرغبة المشابهة لتلك لدى مسؤولي النادي.

وقال كارل هاينتس رومينجيه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "أشكر خاميس نيابة عن الجميع، قضى معنا عامين ناجحين، وفزنا سوياً مرتين بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ووصلنا لنصف نهائي دوري الأبطال، كان له دوراً مهماً في كل هذه النجاحات".

ومن جانبه علق خاميس: "جزيل الشكر للنادي بأكمله والمشجعين على الدعم الكبير الذي قدموه لنا دائماً، كانا عامان لا ينسيان، وشعرت دائماً بأنني في حالة جيدة، حصلت على أفضل الذكريات، أتمنى لبايرن الأفضل في المستقبل".

وخاميس رودريجيز مع بايرن 67 مباراة، وسجل 15 هدفاً وصنع 20، كما فاز مع البافاري بالدوري عامي 2018 و2019، وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني عام 2019.

بايرن ميونخ يصدم خيمس رودريجيز

كان نادي بايرن ميونخ الألماني قرر عدم التعاقد بشكل نهائي مع الكولومبي خيمس رودريجيز، الذي لعب مُعارا لمدة موسمين قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني، وانضم رودريجيز إلى الفريق الألماني منذ صيف 2017، مع بند تفعيل شراء اللاعب في عقد الإعارة مقابل 42 مليون يورو.

وكشفت مجلة "كيكر" الألمانية، أن إدارة بايرن ميونخ قررت عدم تفعيل بند الشراء في عقد رودريجيز، مشيرة إلى أن مديرو الفريق البافاري أخبروا اللاعب بأنه لن يتم التعاقد معه.

ونجح خيمس رودريجيز في تسجيل 14 هدفا خلال 42 مباراة خاضها مع فريق بايرن ميونخ، وتوترت العلاقة بينه وبين الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري، بعدما طالب الدولي الكولومبي منحه مزيدا من الوقت داخل المستطيل الأخضر دون استجابة مدرب الفريق.