خلال ساعات.. ريال مدريد يعلن ضم هازارد بـ100 مليون يورو

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الساعات المقبل، للإعلان عن صفقة البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، ليكون لاعبا في صفوف الملكي، بدء من الموسم المقبل 2019-2020.

وكشف البرنامج التلفزيوني "تشيرينجو"، أن نادى ريال مدريد سوف يعلن خلال الساعات المقبل عن انضمام هازارد لصفوف، مضيفا أن اللاعب يتواجد حاليا بإسبانيا بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية مع فريقه تشيلسي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن الصفقة ستكلف خزائن الفريق الملكي 100 مليون يورو، وهو ما سيتم الكشف عنه عن الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ونجح هازارد في قيادة البلوز للحصول على لقب الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على أرسنال بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان.

وقال هازارد في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أعتقد هذه اللحظة المناسبة للرحيل، قلتها الموسم الماضى بأننى كنت أبحث عن تحدٍ جديد بعد كأس العالم، ولكن الآن أنا أنتظر إنهاء الأمر، والموضوع الآن بين إدارة الفريقين".

هازارد يحصد جائزة الأفضل بالمباراة النهائية للدوري الأوروبي

حصد البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم "اليوروباليج" التي جمعت فريقه أمام مواطنه أرسنال، المحترف ضمن صفوف المصري محمد النني.

واستطاع تشيلسي تحقيق رقم مميز في مسيرته خلال بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من خلال عدم تلقيه أي خسارة في البطولة.

ويكمن هذا الإنجاز التاريخي في أن البلوز أصبح ثاني فريق أوروبي بالتاريخ يتوج ببطولة أوروبية دون أن يتعرض لأي هزيمة تذكر في ذات النسخة من البطولة الأوروبية، التي توج بها في النهاية.

لينجح فريق تشيلسي بذلك في تكرار ذات إنجاز مانشستر يونايتد التاريخي، والذي نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، خلال موسم 2007-2008، وذلك دون أي يتعرض لأي سقوط يذكر.

وكان إيدين هازارد ودع تشيلسي رسميا بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي إثر الفوز على أرسنال في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.

وقال هازارد في تصريحاته عقب المباراة: "أعتقد أنها لحظة وداع، كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي ولعبت لمدة 7 سنوات في أحد أكبر الأندية هنا، والان حان وقت تحدي جديد"، مضيفا: "الان انتظر تحدي جديد، انتظر الاتفاق بين الناديين".

جدير بالذكر أن محمد النني شاهد المباراة من على دكة البدلاء، ليفشل النجم المصري في تحقيق أول لقب قاري بمسيرته الاحترافية، بالإضافة إلى تفريطه في تتويج أي لاعب مصري، بثاني أقوى بطولة أوروبية.