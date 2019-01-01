يقترب من الدوري الفرنسي.. تريزيجيه يغلق باب المفاوضات أمام بطل الدوري التركي

يسعى قطبي الكرة التركية، جالطة سراي وفنربخشة، إلى خطف صفقة الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأداء اللافت الذي قدمه هذا الموسم مع فريقه.

صراع تركي لضم تريزيجيه

وحسب عدد من التقارير الصحفية التركية، فإن تريزجيه لا يرغب في استكمال مشواره في الدوري التركي، إذ أنه يسعى إلى بدء مرحلة جديدة في دوري آخر، ولكن قرار اللاعب الدولي لا يغير من إجراءات الناديين لضمه، حيث تحركت إدارتي فنربخشة وجالطة سراي، للدخول في محادثات فعلية مع النادي لضم لاعب الفراعنة.

وذكرت صحيفة "أصلان" التركية، أن فاتح تريم مدرب جالطة سراي متمسك بخدمات تريزيجيه، باعتباره سيكون إضافة قوية لفريقه الذي حصد بطولة الدوري التركي الموسم المنقضي، والذي يعاني من أزمة على مستوى خط الهجوم، ويعول على تريزيجيه لتعزيز تلك المنطقة، وذلك بعد أن حسم صفقة انتقال السنغالي مباي دياني إلى صفوفه.

لاعب المنتخب يستقر على وجهته القادمة

ويسعى لاعب المنتخب الوطني، إلى الانتقال لأحد أندية الدوريات الكبرى في أوروبا، بعد دخوله دائرة اهتمام عدد كبير منهم على رأسهم ليون الفرنسي، الذي اقترب بشكل كبير من حسم المفاوضات مع ناديه، من أجل ضمه مع بداية الموسم المقبل، حسب ما ذكرت بعض التقارير الصحفية التركية.

وكشفت صحيفة "hurriyet" التركية، أن نادي ليون الفرنسي توصل إلى اتفاق مع تريزيجيه، يقضي بانضمامه للفريق، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن النادي ينتظر موافقة إدارة قاسم باشا على التخلي عنه، من أجل حسم الصفقة والبدء في إجراءات انتقاله.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن هناك بعض العراقيل التي من شأنها أن تعطيل الصفقة، أبرزها تمسك إدارة قاسم باشا بتقاضي مبلغ لا يقل عن 10 ملايين يورو من أجل السماح للاعب بالرحيل، ولكن ليون الفرنسي يرغب في تخفيض تلك القيمة من أجل تسهيل عملية انتقال اللاعب.

ودخل تريزيجيه، دائرة اهتمام كل من أندية فنربخشة وجالطة سراي وطرابزون سبور التركية، لضمه مع اقتراب الميركاتو الصيفي، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه رفقة قاسم باشا منذ انتقاله لهم من صفوف أندرلخت، ما وضعه على رأس التشكيل المثالي للدوري التركي هذا الموسم، ووصل إلى حالة تشبع من اللعب به.