بعد اتهامه بالغرور.. محمد صلاح يغازل جماهيره بصورة جديدة

شارك الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، جماهيره جانب من اللحظات التي يقضيها في إجازته، بعد انتهاء موسم مع ليفربول بشكل رسمي، وتتويجه بدوري أبطال أوروبا وهداف الدوري الإنجليزي، تقاسماً مع السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

صورة جديدة لصلاح بعد نهاية الموسم

ونشر صاحب الـ26 عاماً صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر فيها على أحد الشواطئ، دون إبداء أي تفاصيل أخرى، واكتفى بالتعليق على الصورة قائلاً: "ملابس الإجازة".

الفرعون المصري يرد على اتهامات الغرور

من ناحية أخرى، رد محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي، برسالة ساخرة عبر حسابه بإنستجرام، على من يتهمونه بالغرور، على خلفية شكواه من تكدس الجماهير أمام منزله في قريته بنجريج بالغربية، ومنعه من أداء صلاة عيد الفطر.

ونشر "صلاح" عبارة ساخرة، قال فيها: "محمد صلاح بقى مغرور علشان مش راضي يقعدني على حجره".

وكان محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، أعرب عن حزنه الشديد، لعدة أدائه لصلاة العيد، بسبب توافد أهالي قريته أمام منزله، أثناء خروجة لأداء الصلاة.

وقال "صلاح" في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" : "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد.. دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

ومنع تجمع أهالي قرية نجريج، أمام منزل اللاعب محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بمسقط رأسه من الخروج لتأدية صلاة العيد فى ساحة القرية المخصصة لتأدية الصلاة فيها.

وبسبب احتشاد الأهالي، لم يستطع "صلاح" الخروج من منزله، ولم يؤدي صلاة العيد مع أهل قريته، فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.