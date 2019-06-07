إعلان قميص ليفربول الثاني يحسم مصير صلاح مع الفريق

كشف نادي ليفربول الإنجليزى عن القميص الثانى الذى سيخوض به الفريق مباريات الموسم الجديد 2019-2020 من البريميرليج بحضور كافة نجوم الفريق.

ونشر نادى ليفربول عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورة للثلاثى محمد صلاح وساديو مانى ونابى كيتا وهو يرتدى القميص الثانى للفريق.

ووضع محمد صلاح وساديو ماني بعد ظهورهما بالقميص الجديد لفريق ليفربول حدا للشائعات والتي ربطتهم بالرحيل عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأنهم تصدروا كل الإعلانات الخاصة بقميص الفريق على المتجر الخاص بالنادي.

Ready for more special away days.



The New Balance @liverpoolfc Away Kit for the 19-20 season is here.#LiveIt #NBFootball pic.twitter.com/yv4eRBTaZ7 — New Balance Football (@NBFootball) June 7, 2019

وارتبط محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول بعد اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد بضمه فيما تستهدف العديد من الاندية الأوروبية التعاقد مع ماني بعد تألقه مع ليفربول هو الآخر.

على جانب أخر، أعلن النادي، تغيير رقم قميص أليكس أوكسليد-تشامبرلين، الذي سيرتديه في الموسم المقبل 2019-2020.

أبطال أوروبا قادمون للولايات المتحدة الأمريكية! pic.twitter.com/e1aQrZp1ED — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 6, 2019

وكتب ليفربول عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيرتدي تشامبرلين القميص رقم 15 مع الفريق في الموسم القادم 2019-2020".

وكان تشامبرلين يرتدي القميص رقم 21 مع الريدز منذ انضمامه إليه قادمًا من أرسنال، وسيرتدي القميص، الذي كان يرتديه دانييل ستوريدج، الذي يرحل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

أهمها ليون.. ليفربول يخوض 5 مباريات استعدادا للموسم الجديد

اتخذ جدول نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، لموسم 2019-20، شكلاً آخر بإعلانه عن خمس مباريات أخرى في شهري يوليو وأغسطس.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي جدول مبارياته الودية، خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم المقبل 2019-2020، وجاءت مباريات ليفربول المقبلة على النحو التالي:

الخميس 11 يوليو - ترانمير روفرز - ليفربول - برينتون بارك.

الأحد 14 يوليو - برادفورد سيتي - ليفربول - نورثين كومرشيال.

الأحد 28 يوليو - ليفربول - نابولي - بي تي مورايفيلد.

الأربعاء 31 يوليو - ليفربول - ليون - استاد جنيف.

الثلاثاء 6 أغسطس - ليفربول - شالكه - آنفيلد.

وستبدأ مباريات الريدز قبل انطلاق الموسم عندما يواجه فريق يورجن كلوب ترانمير روفرز في برنتون بارك، قبل مباراة خيرية ضد برادفورد سيتي لدعم مدافع ليفربول السابق ستيفن داربي.

وبعد جولتهم في الولايات المتحدة، سيتوجه الريدز بعد ذلك إلى إدنبرة للعب في مورايفيلد للمرة الأولى، ضد فريق نابولي في الإيطالي.

وتمثل سويسرا المحطة التالية في الجدول حيث، سيواجه ليفربول أولمبيك ليون في استاد جنيف في اليوم الأخير من شهر يوليو، وبعد ذلك، سيتم الانتهاء من الاستعدادات للموسم الجديد في آنفيلد يوم 6 أغسطس حيث يواجه الفريق شالكه الألماني.