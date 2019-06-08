بالفيديو| ميسي يواصل الإبداع في خماسية الأرجنتين أمام نيكاراجوا وديًا

تمكن منتخب الأرجنتين، من تحقيق انتصار سهل، بنتيجة 5/1، أمام نظيره نيكاراجوا، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين اليوم السبت، في إطار استعدادات راقي التانجو لمنافسات كوبا أمريكا 2019، المقرر لها يوم 15 من الشهر الجاري، في البرازيل.

تقدم ليونيل ميسي، لصالح الأرجنتين، في الدقيقة (37) بهدف رائع بعد مراوغة 3 لاعبين من دفاعات الخصم، داخل منطقة الجزاء، وعاد مرة أخرى البرغوث الأرجنتين لإحراز الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة، بعد متابعة تسديدة أجويرو التي ردت من الحارس، لتجد قائد الأرجنيتن أمامها ليضعها في المرمى بسهولة.

وسجل اللاعب لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان، الهدف الثالث والرابع لمنتخب الأرجنتين، في الدقيقة (63)، (73) من عمر اللقاء.

وأختتم روبرتو بيرييرا، وسط ميدان فريق واتفورد الإنجليزي، خماسية الأرجنتين، في الدقيقة (81)، وفي الدقيقة الأخيرة، سجل جوان باريرا هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب نيكاراجوا الوحيد في المباراة.

ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة لحصد كوبا أمريكا

يرى صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني ولاعب برشلونة، ليونيل ميسي أن منتخب التانجو ليس مرشحًا للتتويج ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر إقامتها في البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 7 يوليو المقبل.

ويتواجد اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 31 عامًا حاليًا، في معسكر منتخب بلاده والذي يستعد لخوض غمار بطولة كوبا أمريكا 2019.

وتحدث ميسي في حوار صحفي له لـ موقع "تي واي سي" الأرجنتيني، قائلًا: "لقد أصبت بحالة من الإحباط الكبير والألم النفسي بسبب ما حدث مع برشلونة في الفترة الأخيرة من الموسم، كما أن ذهني تعرض للإجهاد بشكل لم أتعرض له طوال حياتي من قبل".

وتابع "نعم أنهينا الموسم بشكل جيد في برشلونة، لكن حزين لبعض الأمور الأخرى التي حدثت، والتي لم تكن في الحسبان من الأساس".

وكان فريق برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ليفربول، قبل خسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وواصل "ميسي" حديثه: المنتخب الأرجنتيني يمر حاليًا بفترة إحلال وتجديد، ولسنا مرشحين كالعادة وكالأوقات السابقة لحصد لقب كوبا أمريكا هذا العام بالطبع، لكن بالتأكيد سنخوض غمار البطولة بكل قوة وبنفس الإصرار والحماس الكبير في التتويج باللقب.

وأردف: بالتاكيد كان بداياتي للعب للمنتخب الأرجنتيني في غاية الصعوبة والمعاناة، إذ أنني كنت أرسل باستمرار العديد من مقاطع الفيديو لي للمسئولين حتي يعلموا بتواجدي وأكون في حسبان المدير الفني للمنتخب من أجل الاستعانة بي في منتخب بلادي.

وعن أفضل اللحظات في حياته على الإطلاق، أجاب "ميسي": بالتأكيد التتويج بمونديال الشباب تحت 20 عامًا مع الأرجنتيني هي اللحظة الأروع في مسيرتي، وبالتأكيد ستظل تلك اللحظة خالدة في ذهني.

وأكمل "ميسي" حديثه: بعد الإحباط الذي أصابني خلال المونديال الأخير، أسعى دائمًا للتتويج بلقب مع المنتخب.

وأضاف: هربت من قبل من برشلونة إلى إيطاليا من أجل الحصول على تأشيرة للسفر، وسافرت بعد ذلك إلى الصين وكنت غاضبا جدا من إدارة النادي، وأخبرتهم أنني لا أستطيع السيطرة على نفسي وأريد الانضمام للمنتخب، لكنني أشكر في النهاية جوارديولا والذي سمح لي بالسفر بشرط تواجد شخص من النادي معي خلال تواجدي مع المنتخب.

وأكد "ميسي" خلال حديثه للموقع الأرجنتيني قائلًا: زملائي في المنتخب وبرشلونة دائمًا ما يساعدوني على التطور بشكل سريع، وأنا أظهر بشكل جيد بفضلهم في المقام الأول".