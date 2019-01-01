75 دقيقة.. الخطورة غائبة عن مواجهة هولندا والبرتغال

مرت 75 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع منتخبي هولندا والبرتغال في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب "الدراجاو"، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم البرتغال بهدف نظيف.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني، وذلك دون خطورة حقيقة على مرمى كلا الجانبين.

في الدقيقة 65، أخطر فرص اللقاء لمنتخب هولندا بعد عرضية قوية من دوني فان دي بيك من الجهة اليمنى حولها ديباي برأسية قوية رائعة من على حدود منطقة الست ياردات تصدى لها روي باتريسيو ببراعة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 74، أجرى المنتخب البرتغالي أول تغييراته بنزول رافا سيلفا محل ُمحرز الهدف جيديش.

مواجهات صعبة تجمع هولندا والبرتغال على مدار تاريخ الفريقين

وتشير أرقام المواجهات المباشرة بين البرتغال وهولندا، إلى تحقيق "سليساو أوروبا" الفوز في 7 مباريات مقابل انتصارين فقط لطواحين هولندا، وحسم التعادل نتيجة 4 لقاءات، وسجل لاعبو البرتغال 15 هدفًا واهتزت شباكهم 10 مرات.

وعلى صعيد المواجهات بالبطولات المجمعة، يتفوق المنتخب البرتغالي على نظيره الهولندي بنسبة 100%، حيث التقيا 3 مرات وكان الفوز لبرازيل أوروبا بامتياز.

وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين في نصف نهائي يورو 2004، وأقيمت في البرتغال التي كانت تستضيف البطولة، وانتهت المباراة بفوز البرتغال، بهدفين مقابل هدف.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول للبرتغال من ضربة رأس في الدقيقة 26، ثم أضاف نونو مانيش الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 58، قبل أن يسجل المدافع البرتغالي جورج أندرادي هدف الفريق الهولندي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 63.