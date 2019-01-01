عاجل| البرتغال بطلًا لدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

توج المنتخب البرتغالي بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب انتصاره على هولندا بهدف نظيف في النهائي الذي ُأقيم على ملعب الدراجاو في البرتغال.

أحرز جيديش هدف البرتغال، في الدقيقة 60.

ونجح المنتخب البرتغالي في السيطرة على وسط الميدان، في ظل تراجع كبير من لاعبي المنتخب الهولندي خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء، وذلك دون أي خطورة تذكر على مرمى أيًا منهما.

وفي الدقيقة الخامسة، كرة طويلة في اتجاه بيرناردو سيلفا، جناح المنتخب البرتغالي، الذي استلم الكرة داخل منطقة جزاء هولندا، لكن تدخل دفاع المنتخب الهولندي في آخر اللحظات وأبعد الكرة بعد تدخل مع اللاعب وحكم اللقاء أشار باستمرار اللعب وسط اعتراضات كبيرة من سيلفا لاحتساب ركلة جزاء لصالحه.

وفي الدقيقة 12، ركنية لمنتخب البرتغال من الجهة اليمنى وصلت إلى برونو فيرنانديس الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى لكن أمسكها سيليسين بثبات.

سيطرة برتغالية متواصلة.. وهولندا "بلا حول ولا قوة"

وواصل المنتخب البرتغالي بعد ذلك سيطرته الكبيرة على وسط الميدان، وذلك وسط تكتل دفاعي كبير من لاعبي المنتخب الهولندي، والذين تكتلوا إلى حدود منتصف ملعبهم خوفًا من تلقي أية أهداف مبكرة، خاصة وأن المنتخب البرتغال يلعب على ملعبه وأمام جماهيره.

وفي الدقيقة 17، هجمة مرتدة سريعة لمنتخب هولندا وصلت إلى ستيفن بيرجويجن الذي حاول تسديد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تدخل روبين دياس ببراعة وأبعد الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 29، سدد خوسيه فونتي تصويبة قوية، مدافع البرتغال برأسه مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 30، سدد برونو فيرنانديز كرة قوية تصدى لها سيليسين حارس هولندا ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 38، سدد برونو فيرنانديز، لاعب المنتخب البرتغالي تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء هولندا، لكنها مرت أعلى عارضة هولندا.

وقبل بداية الشوط الثاني أجرى المنتخب الهولندي أول التغييرات بنزول بروميس محل بابل.

في الدقيقة 49، انفرد فينالدوم، لاعب وسط المنتخب الهولندي بمرمى روي باتريسيو، حارس مرمى البرتغال، إلا أن الأخيرة تصدى لها ببراعة، وفي نهاية المطاف احتسبها حكم اللقاء تسلل على لاعب المنتخب الهولندي.

في الدقيقة 52، ركنية لمنتخب البرتغال من الجهة اليسرى وصلت إلى خوسيه فونتى الذي حولها برأسية قوية اصطدمت في الدفاع وسط ارتباك من لاعبي منتخب هولندا وصلت من جديد أمام خوسيه فونتى الذي اصطدم برونالدو وسقط أرضاً لتصل الكرة سهلة إلى سيليسين.

وفي الدقيقة 55، تسديدة زاحفة قوية من جونكالو جويديس من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى منتخب هولندا.

وفي الدقيقة 56، سدد ممفيس ديباي كرة قوية داخل منطقة جزاء البرتغال، لتصطدم بقدم مدافع المنتخب البرتغالي جوزيه فونتي، وكادت أن تدخل مرمى منتخب بلاده، إلا أن روي باتريسيو، حارس البرتغال تصدى للكرة ببراعة وأخرجها إلى ركنية في آخر لحظة.

وفي الدقيقة 59 سدد جيديش، لاعب المنتخب البرتغالي كرة صاروخية من على حدود منطقة جزاء هولندا، أحرز من خلالها أول أهداف منتخب البرتغال.

في الدقيقة 65، أخطر فرص اللقاء لمنتخب هولندا بعد عرضية قوية من دوني فان دي بيك من الجهة اليمنى حولها ديباي برأسية قوية رائعة من على حدود منطقة الست ياردات تصدى لها روي باتريسيو ببراعة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 74، أجرى المنتخب البرتغالي أول تغييراته بنزول رافا سيلفا محل ُمحرز الهدف جيديش.

وفي الدقيقة 79، تمريرة عرضية من بروميس من الجهة اليسرى وصلت إلى مارتن دي روون الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى من المرمى.

وفي الدقيقة 82، أجرى المنتخب البرتغالي ثاني تغييراته بنزول جواو موتينيو محل برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 83، أجرى المنتخب الهولندي تغييرًا جديدًا بنزول لوك دي يونج محل دي روون.

وواصل الفريق البرتغالي بعد ذلك سيطرته على وسط الملعب، وذلك وسط تراجع كبير من الفريق الهولندي.

وفي الدقيقة 93 أجرى المنتخب البرتغالي آخر تغييراته بنزول روبن نيفيس محل كارفاليو.