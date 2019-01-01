جدول الدوري الإنجليزي.. قمة نارية في الافتتاح ومواجهة سهلة لليفربول

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن جدول الكامل للبريميرليج، والذي سينطلق يوم 9 أغسطس المقبل، وكان مانشستر سيتي قد حصل على اللقب للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

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صدام ناري بين تشيلسي ومانشستر سيتي

وفي الجولة الأولى، يفتتح ليفربول المسابقة باستضافة العائد إلى البريمير ليج نوريتش سيتي مساء الجمعة الموافق 9 أغسطس على ملعب "أنفيلد".

وتختتم الجولة في بلقاءين، الأول يجمع نيوكاسل بأرسنال، والثاني يستضيف مانشستر يونايتد من خلاله تشيلسي على ملعب ستانفورد بريدج.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

9 أغسطس

ليفربول - نوريتش سيتي

10 أغسطس

وست هام – مانشستر سيتي

بورنموث – شيفيلد يونايتد

بيرنلي – ساوثهامبتون

كريستال بالاس – إيفرتون

ليستر سيتي – وولفرهامبتون

واتفورد – برايتون

توتنهام – أستون فيلا

11 أغسطس:

نيوكاسل – أرسنال

مانشستر يونايتد – تشيلسي

وحصل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب نادي تشيلسي، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" لموسم 2018-2019، وفقا لرابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق هازارد على كل من، سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، ساديو ماني، لاعب ليفربول، بيرنادو سيلفا، رحيم سترلينج، ثنائي مانشستر سيتي، وفيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا باختيار الجمهور.

هازارد يتفوق على فان دايك

ويحصد جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزيوكان هازارد أحرز 16 هدفا وصنع 15 هدفا آخر بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي توج بلقبها السيتيزين على حساب الريدز.

وكان الهولندي فان ديك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري من الشركة الراعية، كما حصل على على جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز برأي اللاعبين المحترفبن، بعد موسم رائع قدم فيه أداء مميزا في 36 مباراة خاضها بالمسابقة.