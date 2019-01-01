بالفيديو والصور.. تشديدات أمنية في محيط ملعب مورومبى لحظة وصول بعثة البرازيل وبوليفيا

وصل المنتخب البرازيلي برفقة منتخب بوليفيا ملعب مورومبى بمدينة ساو باولو والذي يستضيف افتتاحية بطولة كوبا أمريكا، وسط تعزيزات أمنية قوية، خاصة وأن بعثة المنتخب البرازيلي لاقت تحية كبيرة من جماهير عريضة تواجدة محيط الملعب من أجل مؤازرة السيلساو.

وتقام البطولة فى البرازيل لأول مرة منذ عام 1989، ويأمل السيليساو فى الحصول على اللقب لتعويض خيبة أمل كأس العالم، ويفتتح الفريق مباريات البطولة أمام بوليفيا على ملعب المورمبى بمدينة ساو باولو، فى الثانية والنصف صباحاً، ويفتقد السامبا لجهود نيمار دى سيلفا، جناح الفريق، والذى تعرض للإصابة فى مباراة ودية أمام قطر استعداداً للبطولة.

وقرر الاتحاد القارى تطبيق التعديلات على لوائح وقوانين كرة القدم، والتى اعتمد تطبيقها بداية من أول يونيو الجارى، وستكون البطولة هى الأولى التى يتم تطبيق فيها هذه التعديلات.

وعلى جانب آخر، يسعى الأرجنتينى ليونيل ميسى لكسر لعنة هذه البطولة، بعدما وصل مع التانجو من قبل إلى المباراة النهائية 4 مرات وخسرها جميعاً، فيما قرر المنتخب القطرى، بطل آسيا، المشاركة فى البطولة بتشكيل أغلبه من الشباب، لاكتساب خبرات قبل ثلاثة أعوام ونصف العام على استضافة بلادهم كأس العالم 2022.

مواعيد مباريات النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا بتوقيت القاهرةويشارك في البطولة 10 منتخبات تمثل قارة أمريكا الجنوبية بأكملها، هي البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي، بيرو، كولومبيا، بوليفيا، فنزويلا، تشيلي، الإكوادور، ومنتخبين من خارج القارة، وفي النسخة 46 تمت دعوة منتخبين من القارة الآسيوية وهما قطر واليابان.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، إذ يتواجد في المجموعة الأولى البرازيل "البلد المضيف"، وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتأتي الأرجنتين على رأس المجموعة الثانية التي تضم معها منتخبات كولومبيا وباراجواي وقطر، بينما المجموعة الثالثة على رأسها منتخب تشيلي "حامل اللقب" وأوروجواي والإكوادور واليابان.

ويستعرض "الوطن سبورت" مواعيد مباريات دور المجموعات طبقا لتوقيت القاهرة المحلي، والتي ستكون كالتالي:

المجموعة الأولىالبرازيل، بوليفيا، فنزويلا، بيرو

البرازيل x بوليفيا - فجر السبت 15 يونيو - 2:30 ص.

فنزويلا x بيرو - السبت 15 يونيو - 9:00 م.

بوليفيا x بيرو - الثلاثاء 18 يونيو - 11:30 م.

البرازيل x فنزويلا - فجر الأربعاء 19 يونيو - 2:30 ص.

بيرو x البرازيل - السبت 22 يونيو - 9:00 م.

بوليفيا x فنزويلا - السبت 22 يونيو - 9:00 م.

المجموعة الثانيةالأرجنتين، كولومبيا، باراجواي، قطر.

الأرجنتين x كولومبيا - منتصف ليل السبت "فجر الأحد" 16 يونيو - 00:01 ص.

باراجواي x قطر - الأحد 16 يونيو - 9:00 م.

كولومبيا x قطر - الأربعاء 19 يونيو - 11:30 م.

الأرجنتين x باراجواي - فجر الخميس 20 يونيو - 2:30 ص.

قطر x الأرجنتين - الأحد 23 يونيو - 9:00 م.

كولومبيا x بارجواي - الأحد 23 يونيو - 9:00 م.

المجموعة الثالثةأوروجواي، الإكوادور، اليابان، تشيلي.

أوروجواي x الإكوادور - منتصف ليل الأحد "فجر الاثنين" 17 يونيو - 00:01 ص.

اليابان x تشيلي - فجر الثلاثاء 18 يونيو - 1:00 ص.

أوروجواي x اليابان - فجر الجمعة 21 يونيو - 1:00 ص.

الإكوادور x تشيلي - فجر السبت 22 يونيو - 1:00 ص.

تشيلي x أوروجواي - فجر الثلاثاء 25 يونيو - 1:00 ص.

الإكوادور x اليابان - فجر الثلاثاء 25 يونيو - 1:00 ص.