بث مباشر لافتتاحية كوبا أمريكا بين البرازيل وبوليفيا

إنطلقت بطولة كوبا أمريكا في نسختها الـ46، ، في وجود 10 منتخبات من داخل أمريكا الجنوبية، ومشاركة من خارج القارة بوجود قطر واليابان.

ويقدم الوطن سبورت بثا مباشر لافتتاح البطولة، إلى جانب مواجهة البرازيل وبوليفيا في المباراة الافتتاحية.

وستجمع المباراة الافتتاحية في البطولة بين منتخب البرازيل ومنتخب بوليفيا، حيث يطمح كلاهما لتقديم انطلاقة قوية في البطولة، خاصة "السيليساو" الذي يطمح في التتويج بالبطولة للمرة الأولى منذ عام 2007، والثامنة في تاريخه.

بث مباشر للمباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا

ويرصد "الوطن سبورت" أبرز المعلومات عن البطولة التي يقص شريطها خلال ساعات، في السطور التالية:

3 مجموعات و4 منتخبات تنقسم المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة منهم 4 منتخبات، وتتواجد البرازيل "البلد المضيف" في المجموعة الأولى رفقة بوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتأتي الأرجنتين على رأس المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كولومبيا وباراجواي وقطر، بينما في المجموعة الثالثة يتواجد منتخب تشيلي "حامل اللقب" وأوروجواي والإكوادور واليابان.

6 ملاعب تشهد البطولة خوض 26 مباراة، تقام في 6 ملاعب مختلفة في 5 مدن سبق واستضافت بطولة كأس العالم 2014 :

بيلو هوريزونتي: ملعب مينيراو (63 ألف متفرج).

بورتو أليجري: ملعب أرينا دو جريميو (56 ألف متفرج).

ريو دي جانيرو: ملعب ماراكانا الشهير (78 ألف متفرج).

سلفادور:ملعب أرينا فونتي نوفا (48 ألف متفرج).

ساو باولو: ملعب مورومبي (67 ألف متفرج)

تنطلق فجر السبت في البرازيل النسخة الـ46 من كوبا أمريكا، والتي ستتنافس فيها 10 منتخبات في أمريكا الجنوبية من أجل الفوز باللقب، ويتواجد منتخبان من خارج القارة وهم قطر واليابان.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، إذ يتواجد في المجموعة الأولى البرازيل "البلد المضيف"، وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتأتي الأرجنتين على رأس المجموعة الثانية التي تضم معها منتخبات كولومبيا وباراجواي وقطر، بينما المجموعة الثالثة على رأسها منتخب تشيلي "حامل اللقب" وأوروجواي والإكوادور واليابان.

وستقام البطولة في البرازيل لأول مرة منذ عام 1989، ويأمل السيليساو أن يحصلوا على اللقب لتعويض خيبة أمل كأس العالم وخسارة اللقب بعد الهزيمة بسباعية أمام ألمانيا على ملعب المراكانا، ويفتتح الفريق مباريات البطولة أمام بوليفيا على ملعب المورمبي بمدينة ساو باولو، في الثانية والنصف صباحا.

ويفتقد المنتخب البرازيلي لجهود نيمار دي سيلفا، جناح الفريق، والذي تعرض للإصابة في مباراة ودية أمام قطر استعدادا للبطولة.

وقرر الاتحاد القاري، تطبيق التعديلات على لوائح وقوانين كرة القدم، والتي اعتمد تطبيقها بداية من أول يونيو الجاري، وستكون البطولة هي الأولى التي يتم تطبيق فيها هذه التعديلات.

وعلى جانب أخر، يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي لكسر لعنة هذه البطولة، بعدما وصل مع التانجو إلى المباراة النهائية 4 مرات وخسرهم جميعا.

وقرر المنتخب القطري، بطل أسيا، المشاركة في البطولة بتشكيل أغلبه من الشباب، لاكتساب خبرات قبل ثلاثة أعوام ونصف على استضافة بلادهم كأس العالم 2022.