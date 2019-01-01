بالفيديو.. شوط سلبي بين البرازيل وبوليفيا في افتتاحية كوبا أمريكا

إنتهى الشوط الأول من افتتاحية بطولة كوبا أمريكا بين البرازيل وبوليفيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة المقامة على ملعب مورومبى الواقع بمنطقة ساو باولو.

وشهدت بداية المباراة ضغط كبير من جانب المنتخب البرازيلي الذي لديه دفعة قوية بعاملي الملعب والجمهور، حيث جاءت جماهير غفيرة إلى ملعب مورومبي في أولى مباريات السيلساو من اجل مؤازرة البرازيل.

وفي الدقيقة الرابعة شهدت تسديدة من كوتينيو بعد الحصول على خطأ من مكان رائع للمنتخب البرازيلي، لترتطم الكرة بالحائط البشري ثم عادت له فسددها مرة ثانية ضربت في الدفاع وتحولت لركلة ركنية.

وفي الدقيقة الخامسة أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل في النهاية الى فيرمينو داخل منطقة الذي سددها مباشرة ولكن أنقذها الحارس لامبي، وفي الدقيقة 12 أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل الى تياجو سيلفا الذي سددها برأسه ولكن خارج الملعب، وفي الدقيقة 20 شهدت أول بطاقة صفراء عن طريق الفار في البطولة وكان من نصيب المنتخب البوليفي بعد تدخل عنيف من لاعب بوليفيا على كاسيميرو لاعب المنتخب البرازيلي.

وفي الدقيقة 33 أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء على القائم البعيد لتصل الى داني ألفيش الذي سددها مباشرة ولكن شتتها الدفاع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.