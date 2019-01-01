عاجل| كوتينيو يسجل الهدف الثاني للبرازيل في مرمى بوليفيا

نجح المنتخب البرازيلي في إحراز الهدف الثاني في مرمى بوليفيا، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في افتتاح كوبا أمريكا 2019.

وجاء الهدف الثاني عن طريق فيليب كوتينيو في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

كوتينيو يقود هجوم البرازيل في مواجهة بوليفيا

أعلن ادينور ليوناردو باتشي المدير الفين للمنتخب البرازيلي عن تشكيل منتخب بلاده في مواجهة بوليفيا في إفتتاح بطولة كوبا امريكا بحثًا عن اللقب التاسع للسيلساو، وجاء تشكيل البرازيل على النحو التالي :

اليسون - الفيس - تياجو سيلفا - ماركسنوس - فليبي لويس - كاسيميرو - فيرناندينهو - ريتشارلسون - كوتينهو - نيريس - فيرمينو.

وتقام البطولة فى البرازيل لأول مرة منذ عام 1989، ويأمل السيليساو فى الحصول على اللقب لتعويض خيبة أمل كأس العالم، ويفتتح الفريق مباريات البطولة أمام بوليفيا على ملعب المورمبى بمدينة ساو باولو، فى الثانية والنصف صباحاً، ويفتقد السامبا لجهود نيمار دى سيلفا، جناح الفريق، والذى تعرض للإصابة فى مباراة ودية أمام قطر استعداداً للبطولة.

وقرر الاتحاد القارى تطبيق التعديلات على لوائح وقوانين كرة القدم، والتى اعتمد تطبيقها بداية من أول يونيو الجارى، وستكون البطولة هى الأولى التى يتم تطبيق فيها هذه التعديلات.

وعلى جانب آخر، يسعى الأرجنتينى ليونيل ميسى لكسر لعنة هذه البطولة، بعدما وصل مع التانجو من قبل إلى المباراة النهائية 4 مرات وخسرها جميعاً، فيما قرر المنتخب القطرى، بطل آسيا، المشاركة فى البطولة بتشكيل أغلبه من الشباب، لاكتساب خبرات قبل ثلاثة أعوام ونصف العام على استضافة بلادهم كأس العالم 2022.

مواعيد مباريات النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا بتوقيت القاهرةويشارك في البطولة 10 منتخبات تمثل قارة أمريكا الجنوبية بأكملها، هي البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي، بيرو، كولومبيا، بوليفيا، فنزويلا، تشيلي، الإكوادور، ومنتخبين من خارج القارة، وفي النسخة 46 تمت دعوة منتخبين من القارة الآسيوية وهما قطر واليابان.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، إذ يتواجد في المجموعة الأولى البرازيل "البلد المضيف"، وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتأتي الأرجنتين على رأس المجموعة الثانية التي تضم معها منتخبات كولومبيا وباراجواي وقطر، بينما المجموعة الثالثة على رأسها منتخب تشيلي "حامل اللقب" وأوروجواي والإكوادور واليابان.