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بالفيديو| البرازيل تضرب بوليفيا بثلاثية في افتتاحية كوبا أمريكا

04:21 ص | السبت 15 يونيو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بالفيديو| البرازيل تضرب بوليفيا بثلاثية في افتتاحية كوبا أمريكا

منتخب البرازيل

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نجح المنتخب البرازيلي في الفوز على منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد في أولى مباريات بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مورومبي والذي يقع في مدينة ساو باولو.

    

سجل أهداف المنتخب البرازيلي نجم برشلونة فيليب كوتينيوهدفين  في الدقيقتين 50،52، حيث جاء الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق رأسية رائعة، بينما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 84 عن طريق إيفرتون بعد مرور رائع من الجهة اليسرى ليسدد كرة رائعة على يمين الحارس، الذي شاهدها فقط.

    

وشهد الشوط الأول  ضغط كبير من جانب المنتخب البرازيلي الذي لديه دفعة قوية بعاملي الملعب والجمهور، حيث جاءت جماهير غفيرة إلى ملعب مورومبي في أولى مباريات السيلساو من اجل مؤازرة البرازيل، ولكن لم ينجح مهاجمي المنتخب البرازيلي في ترجمة الهجمات إلى أهداف في مرمى بوليفيا.

    

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب البرازيلي ضغطه، ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 50 سددها فيليب كوتينيو والذي قص شريط أهداف المنتخب البرازيلي في البطولة، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 84 سجل المنتخب البرازيلي الهدف الثالث عن طريق إيفرتون، ليقودا البرازيل لأول ثلاث نقاط في بطولة كوبا أمريكا.

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