محمد صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس بـ 150 مليون جنيه إسترليني

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، العديد من العروض خلال الآونة الأخيرة، بعد تقديمه موسم متميز مع الريدز، أنهاه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 6 في تاريخ النادي.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الفرعون المصري، رفض عرضين من أندية ريال مدريد الإسباني، ويفونتوس الإيطالي، بلغت قيمتهم ما يقارب الـ 150 مليون جنيه إسترليني.

كما أكد الصحيفة، أن محمد صلاح أخبر إدارة ليفربول، أنه سيفكر في قرار رحيله عن النادي مجددًا بعد نهاية الموسم المقبل.

الفرعون المصري، الذي أتم عامه الـ 27 أمس السبت، شارك في 52 مباراة بمختلف المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالهم 27 هدفًا، وصنه 13 أخرين لزملائه بالفريق، وتُوج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، مناصفة مع الجابوني أوباميانج، مهاجم أرسنال، وزميله بالفريق السنغالي ساديو ماني، برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

وعلى مدار موسمين قضاهم "مو" مع ليفربول، شارك في 140 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 71 هدفًا، وصنع 29 هدفًا لزملائه بالفريق.

وتفوق محمد صلاح على الصعيد الأوروبي، بعدما سجل خمسة أهداف، ليكون هدّاف فريقه في دوري أبطال أوروبا، وسجل محمد صلاح أهم هدفين في مسيرة الريدز نحو تحقيق اللقب السادس بدوري الأبطال في تاريخ هذا النادي العريق.

وأحرز محمد صلاح هدف فوز فريقه على نابولي الإيطالي في دور المجموعات ليخطف المركز الثاني ويتأهل إلى دور ثمن النهائي بفضل هذا الهدف، وفي المباراة النهائية افتتح الجناح المصري التهديف حيث سجل الهدف الأول في مرمى توتنهام الإنجليزي وسجله من علامة الجزاء، وسدد كرة قوية على يسار الفرنسي هوجو لوريس حارس السبيرز.

جدير بالذكر، أن محمد صلاح، انتقل إلى فريق ليفربول الإنجليزي، قادمًا من روما الإيطالي، في صيف 2017، في صفقة قياسية بالنادي بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

بالصور منتخب مصر بعيد ميلاد محمد صلاح الـ 27

احتفل المنتخب الوطني مساء أمس السبت، بعيد ميلاد هداف فريق ليفربول وقائد منتخب مصر الأول، محمد صلاح، بمشاركة جميع لاعبو الفراعنة والجهاز الفني.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، صور عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أثناء الإحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح الـ 27، وعلق الحساب على التغريده قائلًا: "احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم بعيد ميلاد نجم مصر محمد صلاح الذي صادف اليوم ، حيث شاركه زملاؤه وأعضاء الجهاز الفني في إطفاء الشموع التي أضاءت "تورتة" خاصة بهذه المناسبة".

"صلاح" يوجه رسالة للجميع بعد الاحتفال بعيد ميلاده

حرص محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، على توجيه رسالة للجميع بعد الاحتفال بعد ميلاده أمس.

ونشر "صلاح" صورة لاحتفال لاعبي المنتخب بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أود أن أقول شكراً لكل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد".