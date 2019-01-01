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بالفيديو| الأرجنتين تفتتح مشوارها بكوبا أمريكا بالخسارة من كولومبيا في حضور "ميسي"

02:01 ص | الأحد 16 يونيو 2019
كتب: محمد خيري
بالفيديو| الأرجنتين تفتتح مشوارها بكوبا أمريكا بالخسارة من كولومبيا في حضور "ميسي"

ميسي

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نجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد، وذلك على ملعب "أرينا فونتي نوفا" بمنافسات الجولة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

شهدت المباراة ظهور المنتخب الأرجنتيني بمستوى سيء خاصة في الشوط الثاني، رغم وجود نجم برشلونة ليونيل ميسي.

جاء الهدف الأول، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب روجير مارتينيز في الدقيقة 71، وأضاف دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 86.

بدأ اللقاء برتم سريع من جانب المنتخبين، وفي الدقيقة الـ 7 أرسل ليونيل ميسي، تمريرة حريرية إلى سيرجيو أجويرو، لكن دافيد أوسبينا، حارس منتخب كولومبيا ونادي نابولي الإيطالي، تكمن من ابعدها من أمام منطقة جزائه.

انحصر بعد ذلك اللعب في وسط ملعب منتخب كولومبيا، وسط سيطرة كاملة من لاعبي منتخب الأرجنتين، دون أي تهديد على المرمى.

الدقيقة 16، كشر منتخب كولومبيا عن أنيابه، وأهدر فرصة خطيرة عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في دفاعات الأرجنتين.

الدقيقة 30، دخل منتخب كولومبيا في اللقاء، وبات يجاري نظيره الأرجنتيني، لكن انحصر اللاعب في منتصف الملعب، دون أي خطورة على المرمى من جانب المنتخبين.

لم تشهد الـ 15 دقيقة الأخيرة أي خطورة تُذكر من جانب المنتخبين، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

"ميسي" يتسبب في اشتباك بين لاعبي الأرجنتين مع كولومبيا 

اشتبك لاعبي منتخب الأرجنتين مع منتخب كولومبيا خلال المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب "أرينا فونتي نوفا" بمنافسات كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وجاء ذلك عقب تدخل أحد لاعبي منتخب كولومبيا بقوة على ميسي، وهو ما أدى للاشتباك بين مجموعة من اللاعبين، قبل أن يتدخل الحكم وينهي الأزمة ويشهر البطاقة الصفراء للاعب كولومبيا.

 

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