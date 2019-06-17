بالفيديو| بمشاركة ميسي مدريد.. تشيلي يُسقط اليابان برباعية في كوبا أمريكا

تمكن منتخب تشيلي، من تحقيق فوزًا سهلًا على نظيره الياباني، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "المورمبي" ضمن منافسات كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

شهد الشوط الأول، سيطرة من جانب منتخب اليابان في البداية، وفي النص ساعة الأخيرة، توهج منتخب تشيلي وعاد إلى اللقاء من جديد، وسجل الهدف الأول في الدقيقة (41) عن طريق أيريك بولجار، بضربة رأسية رائعة، قادمة من ركلة ركنية من الجانب الأيسر لمرمى منتخب اليابان.

كوبا امريكا : تشيلي 1 - 0 اليابان هدف تشيلي الاول

#CopaAmerica



تابع حسابي الاساسي @arbhdd و @ggo_l1 pic.twitter.com/21dStFpgge — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 17, 2019

بدأ الشوط الثاني سريعًا من جانب منتخب تشيلي، حيث تمكن اللاعب إدواردو فارجاس، من إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في الدقيقة (54) من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في قدم مدافع اليابان وتهادت داخل الشباك.

كوبا امريكا تشيلي 2 × 0 اليابان هدف الثاني تشيلي ادواردو فاغراس#CopaAmerica2019



تابع حسابي الاساسي @arbhdd و @ggo_l1 pic.twitter.com/uxvbiZwDcy — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 18, 2019

الدقيقة 58، كاد منتخب اليابان أن يردك هدف تقليص النتيجة، عن طريق اللاعب أياسي أويدا، الذي استلم عرضية رائعة داخل منطقة جزاء تشيلي، وكان أمام المرمى وحده، لكنه سددها بعيدًا عن المرمى.

كوبا امريكا تشيلي 2 × 0 اليابان هاذي كيف ضاعت !!#CopaAmeric



تابع حسابي الاساسي @arbhdd و @ggo_l1 pic.twitter.com/wK9xeoShfx — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 18, 2019

الدقيقة 65، شهدت فرصة الهدف الأول لمنتخب اليابان، حيث انفرد اللاعب تاكيفوسا كوبو، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، بالمرمى سددها في الشباك الخارجية لمرمى تشيلي.

الدقيقة 70، واصل منتخب اليابان مسلسل إهدار الفرص، بعد أن فشل اللاعب أياسي أويدا، في تسجيل الهدف الأول لبلاده، بعد عرضية أرضية رائعة وجدها اللاعب أمام المرمى خالي، لكنه لم يتمكن من إسكانها داخل شباك تشيلي.

الدقيقة 82، تمكن أليكسيس سانشيز، من تسجيل هدف تشيلي الثالث، بعد استقبال ركلة ركنية من الجبهة اليسرى لمرمى اليابان، سددها رأسية قوية داخل الشباك.

كوبا امريكا تشيلي 3 × 0 اليابان هدف سانشيز الثالث#CopaAmeric



تابع حسابي الاساسي @arbhdd و @ggo_l1 pic.twitter.com/MAYI5SWcjv — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 18, 2019

الدقيقة 83، وضع إدواردو فارجاس، الهدف الرابع في شباك اليابان، من فوق الحارس بطريقة رائعة، بعد تمريرة حريرية من أليكسيس سانشيز، قائد منتخب تشيلى.

كوبا امريكا تشيلي 4 × 0 اليابان هدف تشيلي الرابع#CopaAmeric



تابع حسابي الاساسي @arbhdd و @ggo_l1 pic.twitter.com/DpjloQC1Fk — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 18, 2019

سانشيز يغادر ملعب المباراة ويتلقى تحية الجمهور

الدقيقة 87، حرص مدرب منتخب تشيلس، على تغيير سانشيز لتلقيه التحية من جانب الجماهير التي تتواجد في ملعب المباراة.

جدير بالذكر أن بطولة كوبا أمريكا تشهد مشاركة منتخبين من خارج قارة أمريكا الجنوبية ببطاقة الدعوة منذ عام 1993، وشاركت المكسيك في كل النسخ بين عامي 1993 و2016، ويعد منتخب كوستاريكا ثاني أكبر المشاركات بـ 5 مرات ثم منتخب الولايات المتحدة 4 مرات، ويعد منتخب اليابان أول منتخب آسيوي شارك في البطولة وحدث ذلك عام 1999.

وستقام بطولة "كوبا أمريكا" العام المقبل حتى تقام في نفس السنوات التي يلعب فيها كأس أمم أوروبا "يورو"، وسيشارك فيها منتخبا قطر وأستراليا مع المنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة التي ستستضيفها دولتين لأول مرة في كولومبيا والأرجنتين.