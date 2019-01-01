"هيلعب جنب صلاح".. ليفربول يقترب من مبابي و"ليبرون جيمس" كلمة السر

سوق الانتقالات الصيفية للاعبين أصبح مشتعلًا، خاصة بعد أن أبرم نادي ريال مدريد الإسباني صفقات من العيار الثقيل، آخرها البلجيكي "هازارد" لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، والحديث عن نواياه في ضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

ولكن يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي، يريد أن يعكر صفو "ميركاتو" الريال، بعد أن كشفت تقارير بريطانية أن "الريدز" سيكون على الأغلب وجهة "مبابي"، في حال فشل ريال مدريد الإسباني في ضم اللاعب الحاصل على كأس العالم 2018 مع منتخب "الديوك".

وبعد تقارير صحفية أشارت إلى قرب رحيله عن "حديقة الأمراء"، دخل ليفربول الإنجليزي على خط المساعي لضم نجم هجوم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، كتدعيم لخط هجوم "الريدز"، برفقة محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمنيو، بحسب "سكاي نيوز".

تواجد "امبابي" صاحب الـ20 عاما، مع أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس في الولايات المتحدة، عززت هذه التكهنات، لأن النجم الأمريكي يعتبر أحد المساهمين في ملكية بطل أوروبا.

لقاء اللاعب الفرنسي ولاعب السلة الأمريكي، تزامن مع زيارة المدير الفني لليفربول يورجن كلوب إلى الولايات المتحدة، مما أعطى المزيد من المصداقية لتقارير مفاوضات "الريدز" مع جناح باريس سان جيرمان.

"سأخوض تحد جديد في مكان آخر، ما لم أحصل على مسؤوليات جديدة".. هكذا صرح "مبابي" الشهر الماضي، كإشارة دالة على رغبته في الرحيل عن النادي.