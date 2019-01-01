بالفيديو| بيرو يقلب الطاولة على بوليفيا ويحقق أول فوز له بـ"كوبا أمريكا"

نجح المنتخب بيرو في من تحقيق أول فوز له ضد نظيره منتخب بوليفيا في اللقاء الذي جمعهما في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا والمقامة في دولة البرازيل.

وتمكن منتخب بيرو من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المثير الذي شهد تقدم منتخب بوليفيا في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب مارسيلو مارتينيز مورينيو عن طريق ركلة جزاء، ونجح المنتخب البيروفي في العودة بهدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول مباشرة في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء عن طريق باولو جاريرو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ونجح منتخب بيرو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب جيفرسون فارفان في الدقيقة الـ55 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يعود اللاعب إديسون فلوريس في قتل المباراة بهدف ثالث في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد محاولات من المنتخب البوليفي لتسجيل هدف التعادل.

منتخب بيرو يتصدر المجموعة بشكل مؤقت

وتصدر المنتخب البيروفي المجموعة الأولى بعد فوزه على نظيره البوليفي بأربعة نقاط، بعدما تعادل في اللقاء الأول سليبا أمام منتخب فنزويلا، وحقق اليوم الفوز الأول له بالبطولة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب البرازيلي في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا مع نظيره فنزويلا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وفي حالة فوز منتخب السيلساو يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في اللقاء الأول على منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد.

وأصبح المنتخب البوليفي في موقف لا يحسد عليه بعدما تلقى هزيمتين في أول مباراتين له بالبطولة، وأصبح في المركز الأخير للمجموعة الاولى دون أن يحرز أي نقاط.