تقارير| فرانك لامبارد مديرًا فنيًا لفريق تشيلسي لمدة 3 سنوات

أشارت تقارير صحفية، عن اقتراب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي، لتولي المهام الفنية لفريق تشيلسي، الذي لعب له اللاعب الدولي من قبل، قبل اعتزاله كرة القدم.

وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن فرانك لامبارد مدرب فريق ديربى كاونتى يقترب بشدة من تدريب فريق تشيلسى، خلفاً للمدير الفني السابق، ماوريسيو سارى الذي تولى تدريب يوفنتوس الإيطالى منذ أيام.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة ديربي كاونتي بدأت بالفعل عملية البحث عن البديل المناسب للامبارد استعدادًا لرحيله إلى تشيلسى.وأوضحت أن جون تيرى قائد تشيلسى السابق هو أقرب المُرشحين لتدريب ديربى كاونتى حال رحيل لامبارد إلى البلوز.

فرانك لامبارد، صاحب الـ 40 عامًا، والذي يُعد رابع أكثر اللاعبين تمثيلًا لفريق تشيلسي بـ 640 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 209 هدفًا، وصنع 150 هدفًا، بات على وشك العودة مرة أخرى لبيته الذي قضى داخله 13 عامًا بالتمام والكمال، منذ 2001 حتى 2014 كلاعب وقائد للفريق، ولكن هذا المرة قد يعود في ثوب جديد كمدير فني للبلوز.

صحفي إيطالي يؤكد تولي لامبارد تدريب تشيلسي

وفي نفس السياق، أكد نيكولا تشيرا، أحد أبرز الصحفيين الإيطاليين، تولي فرانك لامبارد، تدريب فريق تشيلسي بداية من الموسم المقبل.

ونشر "نيكولا" تغريده على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وقال خلالها: "".

جدير بالذكر أن لامبارد، تولى تدريب ديربي كاونتي، منذ 31 مايو 2018، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021، وقاد الفريق حتى الآن في 57 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل 15 مباراة، وخسر 16 لقاء.