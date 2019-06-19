بالفيديو| مباراة الـ"var".. البرازيل تتعادل سلبيًا أمام فنزويلا بـ"كوبا أمريكا"

انتهى لقاء البرازيل وفنزويلا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "فونتي نوفا آرينا"، ضمن منافسات كوبا أمريكا 2019، والتي تحتضنها الأراضي البرازيلية.

شهد الشوط الأول، سيطرة كاملة من المنتخب البرازيلي، وسط استبسال دفاعي لنظيره الفنزويلي.

الدقيقة 19، كاد منتخب فينزويلا، أن يفاجئ نظيره البرازيلي، عند طريق مهاجمه سالومون روندون، الذي سدد ضربة رأسية قوية، من عرضية رائعة من اللاعب رونالد هيرنانديز، مرت بجانب القائم الأيمن لحارس منتخب السامبا بسنتيمترات قليلة.

الدقيقة 41، سجل منتخب البرازيل أول أهدافه في اللقاء، عن طريق مهاجمه روبيرتو فيرمينو، لاعب ليفروبول الإنجليزي، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف، بداعي إعاقه مهاجم السامبا لمدافع منتخب فنزويلا، أثناء تسديده للكرة.

الشوط الثاني بدأ سريعًا من منتخب البرازيل، باحثًا عن أول أهدافه في اللقاء، إلا أن حكم اللقاء كان له رأي أخر.

الدقيقة 60، ألغي حكم المباراة، هدف أول لمنتخب البرازيل، عن طريق جابريال خيسوس، بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

الدقيقة 87، شهدت هدف ثاني ملغي لمنتخب البرازيل، ولكن هذا المرة عن طريق فيليب كوتينيو، وألغى حكم اللقاء الهدف، بسبب التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو مرة أخرى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد منتخب البرازيل مستضيف البطولة لـ 4 نقاط، في صدارة المجموعة الأولى، فيما ارتفع رصيد فنزويلا لنقطتين في المركز الثالث، خلف منتخب بيرو صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب بوليفيا المجموعة دون أي رصيد من النقاط، بعد خسارة مباراتين متتاليتين.