بالفيديو| باراجواي تسجل الهدف الأول في مرمى الأرجنتين بـ"كوبا أمريكا"

نجح منتخب باراجواي في تسجيل الهدف الأول في مرمى منتخب الأرجنتين في اللقاء الذي يجمعهما في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا والتي تقام هذا العام بدولة البرازيل.

وتمكن اللاعب ريتشارد سانشيز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 37 بعدما عرضية مميزة من الناحية اليسرى وضعها بقدمه لتسكن الشباك وتعلن تقدم باراحواي على الأرجنتين

ويسعى منتخب باراجواي لإلحاق الهزيمة الثانية لمنتخب الأرجنتين ليصبح لديه 4 نقاط ويستطيع ضمان مقعد في الأدوار التالية من البطولة، وفشل المنتخب البارجوياني في تحقيق أول فوز له في اللقاء الأول والذي جمعه أمام المنتخب القطري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في لقاء مثير تقدم فيه أوسكار كادروزو في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وعزز النتيجة ديليرليس جونزاليس في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ولكن نجح المنتخب القطري في العودة للقاء عن طريق اللاعب المعز علي في الدقيقة الـ68، وسجل اللاعب خوان رودريجو روخاس هدفا ذاتيا في مرماه لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

تشكيل منتخب الأرجنتين أمام باراجواي في بطولة كوبا أمريكا

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيل الرسمي لمنتخب التانجو، لمواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، أمام باراجواي، في الجولة الثانية، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام في البرازيل، وجاء التشكيل الذي يقوده ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني.

ويسعى منتخب الأرجنتين خلال هذا اللقاء لتحقيق أول فوز له، لمواصلة حلمه بالوصول للبطولة الغائبة عن الأرجنتين منذ زمن، كما يأمل لاعبي المنتخب الأرجنتيني لمصالحة الجماهير، بعدما فشل المنتخب من تحقيق البطولة العام الماضي بعد الوصول للنهائي وخسروا أمام المنتخب التشيلي.

ميسي يسعى لتحقيق بطولة مع الأرجنتين

ويسعى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني تحقيق بطولة مع منتخب بلاده، خاصة أن اللاعب حقق كافة البطولات على مستوى الأندية، ولم يحقق ما يليق بتاريخه مع منتخب الأرجنتين.