بالفيديو| تقنية الـ"var" تمنح الأرجنتين هدف التعادل أمام باراجواي بـ"كوبا أمريكا"

تمكن المنتخب الأرجنتيي من تسجيل هدف التعادل في اللقاء الذي يجمعه بنظيره منتخب باراجواي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، والمقامة هذا العام في دولة البرازيل.

وجاء هدف التعادل عن طريق اللاعب ليونيل ميسي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، بعدما عاد حكم اللقاء لتقنية "var".

ويسعى المنتخب الأرجنتيني تحقيق أول فوز له بالبطولة بعدما تعثر في اللقاء الأول امام منتخب كولومبيا بهدفين دون رد في هزيمة كانت مخزية ومفاجئة لليونيل ميسي ورفاقه، هزيمة صعبت الأمور على منتخب الأرجنتين الذي يحلم بالفوز بالبطولة في تلك النسخة، بعدما خسرها العام الماضي في النهائي أمام منتخب تشيلي.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني من خلال البطولة إلى تعويض خسارة العام الماضي، ليستطيع ليونيل ميسي تحقيق لقب قاري مع منتخب بلاده، بعدما حقق كافة النجاحات على مستوى الأندية ويأمل في المساهمة مع منتخب بلاده في تحقيق البطولة هذا العام.

تشكيل منتخب الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيل الرسمي لمنتخب التانجو، لمواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، أمام باراجواي، في الجولة الثانية، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام في البرازيل، وجاء التشكيل الذي يقوده ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني.

والجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين يتواجد في المجموعة الثانية ووالتي تضم منتخبات باراجواي وقطر، كولومبيا.

ونجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز الثاني له بالبطولة أمام المنتخب القطري بعدما نجح الفريق في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب دوفان زباتا، والذي يقدم مستوى مميز خلال البطولة.

وتصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الثانية بعدما نجح في الفوز في اللقاء الاول على منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد في فوز كان مفاجأة للجميع.