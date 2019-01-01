بالفيديو| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأرجنتين وباراجواي بـ"كوبا أمريكا"

حسم التعالد الإيجابي، مواجهة الأرجنتين ضد باراجواي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، بالجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام في البرازيل.

شهدت الـ 10 دقائق الأولى من الشوط، سيطرة من جانب منتخب الأرجنتين، بقايدة ليونيل ميسي، لكن دون أي تهديد على مرمى باراجواي.

الدقيقة 37، كشر منتخب باراجواي عن أنيابه، وسجل الهدف الأول في شباك الأرجنتين، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق اللاعب ريتشارد سانشيز.

وقبل نهاية الشوط بدقائق تلقى حارس منتخب الأرجنتين بطاقة صفراء، بعد دخوله بشكل متهور على ديرليس جونزاليز أفضل لاعب بمنتخب باراجواي واللقاء بشكل عام، بعد استلام الحارس للكرة بشكل خاطئ، وضغط الخصم عليه، وكاد أن يسجل الهدف الثاني لبلاده.

وشهد الشوط الثاني، أول تغيرات منتخب الأرجنتين بنزول سيرجيو أجويرو بدلأ من روبيرتو بيريرا، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي.

وفور نزول مهاجم مانشستر سيتي، تغير شكل منتخب الأرجنتين 360 درجة، ونشط الخط الأمامي، بشكل ملحوظ عن الشوط الأول.

الدقيقة 53، أعطت تقنية " الفيديو" رجلة جزاء صحيحة لمنتبخ الأرجنتين، بعد تسديدة ميسي، التي ارتطمت في يد مدافع باراجواي قبل أن تصطدم بالعارضة، ليسددها البرغوث الأرجنتيني في الشباك، معلنًا تعادل بلاده.

الدقيقة 64، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء صحيحة لمنتخب باراجواي، نفذها اللاعب ديرليس جونزاليز، وتصدى لها حارس منتخب الأرجنتين، رافضًا تأخر بلاده في اللقاء، واستمرار نتيجة التعادل الإيجابي.

الدقيقة 70، هدأ رتم المباراة، وسط حظر من جانب المنتخبين خوفًا من تلقي الهدف الثاني.

الدقيقة 84، نظم منتخب باراجواي هجمة خطيرة، كادت أن تشهد الهدف الثاني، لكن حكم اللقاء احتسبها تسلل.

تعادل اليوم، رفع رصيد المنتخبين إلى نقطتين، وجاء منتخب كولومبيا في الصدارة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب باراجوي في المركز الثاني، ثم الأرجنتين ثالثً، بينما يتذيل منتخب قطر المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

الجولة الأخيرة تحسم المنتخب المتأهل مع كولومبيا

تأهل بشكل رسمي منتخب كولومبيا للدور الثاني متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى، وينتظر الثلاث منتخبات الأخرى الجولة الثانية، لحسم المنتخب المتأهل الثاني.

الأرجنتين في مواجهة أمام نظيره القطري لا تقبل القسمة على اثنين، بينما يواجه منتخب كولومبيا باراجواي.