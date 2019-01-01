كولومبيا أول المتأهلين للدور ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا

نجح منتخب كولومبيا في أن يحجز مقعده في الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا والمقامة في دولة البرازيل، وذلك بعدما نجح في الفوز بأول مباراتين له بالبطولة على كل من منتخب الارجنتين ومنتخب قطر.

وتمكن منتخب كولومبيا من الفوز في اللقاء الثاني الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق دوفان زباتا، والذي يقدم مستوى مميز خلال البطولة.

كما حقق منتخب كولومبيا مفاجأة كبرى في بداية مشواره في البطولة بعدما نجح في الفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد في مفاجأة كبرى، رشحت المنتخب الكولومبي بقوة للفوز بالبطولة.

موقف المجموعة الثانية

وبذلك يتصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين متاليين على المنتخب الأرجنتيني ثم القطري، ويأتي خلفه في المركز الثاني والثالث منتخبي باراجواي وقطر برصيد نقطة لكلًا منهما، فيما يحل منتخب الأرجنتين رابعًا برصيد بنقطةواحدة ايضا.

ووقع منتخب الأرجنتين في فخ التعادل امام منتخب باراجواي في ثاني لقاءاته بالمجموعة الثانية بالبطولة، بعدما تلقى الهزيمة الأولى في أول مبارياته، تعادل وضع رفاق ميسي في موقف صعب من التأهل.

وانتهت مباراة الأرجنتين وباراجواي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بادر بالتهديف منتخب باراجواي عن طريق ريتشارد سانشيز، وعاد ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بإدراك هدف التعادل في الشوط الثاني بعد تدخل تقنية الـ "var" ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء تصدى لها ميسي لتسكن الشباك.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب الأرجنتيني نظيره القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، وهو الأمل الوحيد لرفاق ميسي في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.