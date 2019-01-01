بالفيديو| أوروجواي تتعادل أمام اليابان في أفضل مباريات "كوبا أمريكا"

انتهت مباراة أوروجواي واليابان بالتعادل الإيجابي بين الفريقي في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا والمقامة في تلك النسخة في دولة البرازيل.

مكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب كوجي ميوشي في الدقيقة 24 من عمر اللقاء بعد تسديدة رائعة سكنت شباك منتخب الأوروجواي لتعلن عن هدف التقدم لليابان، ونجح المنتخب الأورجوياني في العودة إلى اللقاء، بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الأوروجواي، بعد عودته إلى تقنية الفار، ليسددها لويس سواريز بنجاح في مرمى المنتخب الياباني، مدركًا التعادل في الدقيقة 32 لتصبح النتيجة 1-1.

وجاء الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق اللاعب كوجي ميوشي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء بعدما صد الحارس تسديدة ليتابعها اللاعب لتسكن الشباك، ليعلن تقدم اليابان مرة أخرى، ولم يستمر الوقت طويلا حتى أدرك منتخب أوروجواي هدف التعادل عن طريق اللاعب الأوروجوياني خيمينيز بعد تحويله لركلة ركنية إلى الشباك اليابانية، في الدقيقة 66 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة هدفين لكل فريق.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد منتخب أوروجواي إلى النقطة الرابعة بعدما فاز في اللقاء الأول على منتخب الإكوادور بأربعة أهداف دون رد، في لقاء شهد تألق لافت للنظر لكل من لويس سواريز وإدينسون كافاني.

ويرتفع رصيد المنتخب الياباني إلى نقطة بعد تعادل مخيب للأمال اليابانية، خاصة أن الفريق هُزم في اللقاء الأول بأربعة أهداف دون رد أمام المنتخب التشيلي، وبهذا التعادل أصبح المنتخب الياباني يحتاج للفوز في اللقاء الثالث، ليدخل ضمن حسابات التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

يذكر أن آخر مشاركة للمنتخب الياباني بالبطولة كانت عام 1999، وخرج فيها متذيلا لمجموعته بنقطة واحدة فقط.