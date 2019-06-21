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بالفيديو| شوط أول مثير ينتهي بالتعادل بين تشيلي والإكوادور في كوبا أمريكا

02:03 ص | السبت 22 يونيو 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
بالفيديو| شوط أول مثير ينتهي بالتعادل بين تشيلي والإكوادور في كوبا أمريكا

تشيلي

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انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإكوادور وتشيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بمنافسات بطولة "كوبا أمريكا" 2019 المقامة بالبرازيل.

بداية المباراة جاءت قوية من منتخب تشيلي، ونجح في التسجيل مبكرًا،عن طريق فوينزاليدا ،الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك معلنةً عن هدف التقدم الأول لمصلحة منتخب تشيلي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

     

ونجح المنتخب الإكوادوري في إدراك هدف التعادل، بعد خروج خاطئ من حارس مرمى تشيلي كلف فريقه ركلة جزاء، نجح منتخب الإكوادور من إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب فلانسيا، في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر اللقاء. 

    

واستمرت المباراة بين الفريقين بين هجمة هنا وهجمة هناك، واحتسب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدلا من ضائع، نظرا لتوقف الوقت أكثر من مرة في اللقاء. 

ويسعى منتخب تشيلي للفوز بمباراته اليوم لتحقيق الانتصار الثاني له على التوالي، بعدما نجح في الفوز في اللقاء الأول على اليابان، بأربعة أهداف دون رد في اللقاء، الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، والذي شهد تألق لافت للنظر للاعب أليكسيس سانشيز نجم نادي مانشستر يونايتد، والذي سجل هدفا وصنع آخر باللقاء. 

ويقع المنتخب التشيلي في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من منتخب أوروجواي، ومنتخب اليابان ومنتخب الإكوادور. 

ويتصدر منتخب أوروجواي المجموعة الثالثة، بعد تعادله في لقاء أمس أمام منتخب اليابان في المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل فريق، في واحدة من أمتع مباريات البطولة منذ بدايتها. 

ويأمل المنتخب التشيلي في الفوز بلقاء اليوم للعودة مجددًا لصدارة المجموعة، بعدما صعد الأوروجواي مؤقتًا على قمتها إلى حين انتهاء لقاء اليوم، وفوز تشيلي اليوم يضمن له التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

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