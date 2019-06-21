بالفيديو| منتخب تشيلي يتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور بثنائية

أطلق حكم مباراة تشيلي والإكوادور صافرة انتهاء المباراة، بفوز منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية، للمجموعة الثانية ببطولة كوبيا أمريكا.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب التشيلي التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل.

بداية المباراة جاءت قوية من منتخب تشيلي، ونجح في التسجيل مبكرًا،عن طريق فوينزاليدا، الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك معلنةً عن هدف التقدم الأول لمصلحة منتخب تشيلي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

ونجح المنتخب الإكوادوري في إدراك هدف التعادل، بعد خروج خاطئ من حارس مرمى تشيلي كلف فريقه ركلة جزاء، فيما تمكن منتخب الإكوادور من إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب فلانسيا، في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر اللقاء.

واستمرت المباراة بين الفريقين بين هجمة هنا وهجمة هناك، واحتسب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدلا من ضائع، نظرا لتوقف الوقت أكثر من مرة في اللقاء.

شوط ثاني مثير بين تشيلي والإكوادور

ودخل لاعبو الفريقين الشوط الثاني والنتيجة متعادلة لكل فريق، ويأمل كل فريق في إدراك هدف التقدم للفوز باللقاء، والسعي نحو التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

البداية كانت من المنتخب الإكوادوري، والذي بدأ الشوط ساعيا للهدف الثاني، حيث بدأ بضغط كبير على دفاع منتخب التشيلي، والذي وقف صامدا للكثير من الهجمات.

ونجح اللاعب أليكسيس سانشيز، في إدراك هدف التقدم لمنتخب تشيلي، في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، بعد عرضية مميزة من الناحية اليمنى استقبلها اللاعب بقدمه لتسكن الشباك.

وواصل منتخب الإكوادور الضغط محاولا تسجيل هدف التعادل، وسط دفاع منظم من المنتخب التشيلي.

وسدد المنتخب الإكوادوري تسديدة خطيرة على مرمى منتخب تشيلي في الدقيقة 65، من عمر اللقاء، ولكن جاءت أعلى المرمى، ليستمر تقدم تشيلي في النتيجة.

وفي الدقيقة 73، عاد المنتخب التشيلي، وهدد مرمى منتخب الإكوادور بتسديدة قوية، نجح الحارس في التصدي لها.

وبعد هدوء تام في المباراة لأكثر من 8 دقائق، عاد المنتخب التشيلي وهدد مرمى منتخب الإكوادور في الدقيقة 83، ولكن نجح الدفاع في التصدي للكرة.

وواصل المنتخب التشيلي سيطرته على الكرة، في محاولات منه لفرض أسلوبهم، وقتل المباراة بتقدمهم بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيدهم للنقطة السادسة، ويضمنوا التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وأصدر حكم اللقاء البطاقة الحمراء، لمدافع منتخب الإكوادور جابريل أتشيلير، في الدقيقة 90، بعد تدخل قوي وعنيف على اللاعب أرتورو فيدال نجم نادي برشلونة الإسباني.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقتًا بدلًا من ضائع، للشوط الثاني.

وبدأ المنتخب التشيلي الضغط على منافسه الإكوادوري بعد تلقي الأخير طرد لمدافعه، ساعيًا لتسجيل الهدف الثالث لقتل المباراة نهائيا، وضمان التأهل للدور التالي من البطولة.