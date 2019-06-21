كوبا أمريكا| بالفيديو.. منتخب البرازيل يصفع بيرو بثلاثية في الشوط الأول

نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعه حاليًا أمام نظيره البيروفي، على ملعب "أرينا كورينثيانز"، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بتقدم السامبا بثلاثية بيضاء.

أحرز ثلاثية البرازيل كل من: كاسيميرو في الدقيقة 12، روبرتو فيرمينو في الدقيقة 19، إيفرتون سوسا سواريز في الدقيقة 32.

نجح المنتخب البرازيلي في السيطرة التامة على وسط الميدان في الشوط الأول وسط تراجع كبير من لاعبي المنتخب البيروفي الذين تراجعوا إلى حدود منتصف ملعبهم بشكل كبير.

في الدقيقة 12، عرضية متقنة من فيليبي كوتينيو عن طريق ضربة ركنية من جهة اليسار قابلها كاسيميرو برأسية متقنة سكنت شباك الحارس بيدرو جاليسي.

في الدقيقة 19، خطأ قاتل من حارس مرمى منتخب بيرو بيدرو جاليسي في تصويب الكرة حيث قام روبيرتو فيرمينو بالضغط عليه فإرتطمت الكرة برأسه ثم في القائم وعادت له مرة أخرى حيث قام بمراوغة بيدرو جاليسي ثم أسكن الكرة الشباك الخالية.

في الدقيقة 23، انطلاقة من إيفرتون سواريس لاعب منتخب البرازيل من جهة اليسار أتبعها بتصويبة بوجه القدم اليمنى أبعدها بيدرو جاليسي حارس منتخب بيرو عن مرماه ببراعة.

في الدقيقة 32، تصويبة زاحفة أرضية من ايفرتون سواريز من داخل منطقة جزاء بيرو سكنت الزاوية الضيقة اليمنى للحارس البيروفي بيدرو جاليسي.

ويسعى المنتخب البرازيلي للانتصار بتلك المواجهة لضمان تصدر مجموعته.