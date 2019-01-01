صامويل إيتو لمحمد صلاح: "برشلونة يناسبك أكثر من ريال مدريد"

أكد صامويل إيتو، نجم الكرة الكاميرونية السابق أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لديه كل الإمكانيات ليصبح افضل لاعب بالعالم..

وقال إيتو، في تصريحاته لـ"بي بي سي":"إذا سنحت له الفرصة للعب في أفضل دوري في العالم، الدوري الإسباني، عليه أن يوقع لبرشلونة".

وأضاف إيتو الذي تألق مع برشلونة على مدار خمس سنوات: "مو لديه كل شيء ليصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع: "برشلونة يناسب مو صلاح أكثر، ريال مدريد أعطاني الفرصة للخروج من أفريقيا لكنني أعرف أسلوب برشلونة وأعتقد أنه سيكون الخيار الأفضل بالنسبة لصلاح".

صلاح يفضل البقاء في ليفربول

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن "صلاح" نجم منتخب مصر وليفربول رفض عرضين من ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف، مفضلا عدم الرحيل عن "الريدز".

وأكدت الصحيفة أن صلاح كان مرشحًا بقوة للرحيل عن ليفربول خلال هذا الصيف والانتقال إلى الدوري الإسباني، أو العودة للدوري الإيطالي عبر بوابة "اليوفي"، بخاصة أنه ليس غريبًا على أجواء الدوري الإيطالي، حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما في وقت سابق.

وأكدت الصحيفة إلى أن ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، تقدما بعرضين يقربان 150 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم صلاح، إلا أن نجم الريدز رفض النظر لأي عروض، وفضل البقاء في "الأنفيلد" بخاصة بعدما توج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الماضية على حساب توتنهام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتابعت، أن محمد صلاح يفضل البقاء لموسم آخر داخل صفوف ليفربول، ليكون تأجيل الرحيل هو الحل الأمثل للفرعون المصري الذي يفضل التواجد داخل ملعب "الأنفيلد" موسما آخر.