75 دقيقة| تراجع في أداء منتخب مصر.. وسيطرة كونغولية

مرت 75دقيقة من زمن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، ومازال تقدم الفراعنة بهدفين دون رد خلال اللقاء، الذي يجمعهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الفراعنة في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وفي الدقيقة 48 انطلق تريزيجيه من الجهة اليسرى قبل أن يمررها إلى محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية ارتدت من دفاع منتخب الكونغو الديمقراطية.

وفي الدقيقة 49، أطلق ميشاك تسديدة قوية، ولكن تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

ودفع خافيير أجيري بأول تغييرات منتخب مصر بنزول أحمد حسن كوكا بدلا من مروان محسن.

وهبط أداء المنتخب المصري تماما في الشوط الثاني على خطى مباراة زيمبابوي، ونجح منتخب الكونغو في إحكام سيطرته الكاملة على مجريات المباراة.

وأجرى أجيري ثاني تغيرات المنتخب المصري في الدقيقة 68 بدخول وليد سليمان بدلا من عبدالله السعيد.

وفي الدقيقة 71 أطلق مبيكو تسديدة قوية من منتصف ملعب منتخب مصر استلمها حجازي بطريقة رائعة من على حدود منطقة الجزاء وأبعدها بنجاح.

وفي الدقيقة 74 سدد باكمبو من على حدود منطقة الجزاء أمسكها محمد الشناوي بثبات.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب أوغندا الذي يحتل الصدارة، بينما يتذيل المجموعة منتخبي الكونغو الديموقراطية الترتيب.

وتنقل قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 المباراة، لكنها الوكيل الحصري للبطولة، ويتم فتح القناة من خلال دفع الاشتراك.

وتنقل المباراة على القمر يوتيل سات 16 شرق، ولكن من خلال طريقة (الشيرينج) وهو الاشتراك في سيرفر يتم من خلاله فتح القنوات، لكن بأسعار بسيطة، ولكن يتم مشاهدة المباريات بتعليق أجنبي.

وتنقل قنوات SPORT 1 المباريات على قمر يوتيل سات 16 شرق، بتردد 11366 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 30000.

أما على قمر أسترا 19 شرق وبنفس الطريقة من خلال "الشيرينج"، تنقل قناة EUROSPORT2 بتردد 11686 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 22000.