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الـ"VAR" يلغي هدفا..ملخص الشوط الأول بين تشيلي وكولومبيا بـ"كوبا أمريكا"

02:13 ص | السبت 29 يونيو 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
الـ"VAR" يلغي هدفا..ملخص الشوط الأول بين تشيلي وكولومبيا بـ"كوبا أمريكا"

منتخب تشيلي

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أطلق حكم مباراة تشيلي وكولومبيا صافرة انتهاء الشوط الأول ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا والمقامة في دولة البرازيل. 

ويأمل المنتخب التشيلي من الفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي بعدما نجح في الفوز بها آخر نسختين، آخرها عندما فاز على الأرجنتين في الدور النهائي، بركلات الترجيح. 

وتقدم الوطن سبورت، ملخصا للشوط الأول بالمباراة:-

ملخص الشوط الأول بين تشيلي وكولومبيا 

بدأ اللقاء متأخرا لمدة 20 دقيقة بسبب بسبب الازحام المروري في الطريق المؤدي إلى ملعب المباراة.

-تحفظ كبير من جانب الفريقين في بداية اللقاء 

-وفي الدقيقة 16 نجح منتخب تشيلي في تسجيل الهدف الأول من عمر المباراة بعد عرضية مميزة من الناحية اليسرى عن طريق اللاعب أليكسيس سانشيز ليستقبلها اللاعب أرانجيز، ولكن يُلغي الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـvar. 

- ياري مينا كاد يسجل الهدف الأول للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 28، بعد عرضية مميزة ولكن يفشل في وضعها في المرمى. 

- توقف اللقاء في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مشادة بين لاعبي المنتخبين 

- استمرت المباراة بتحفظ كبير من الفريقين مع محاولات على استحياء من جانب كل منتخب. 

- وكاد اللاعب أرتورو فيدال من تسجيل الهدف الأول لمنتخب تشيلي في الدقيقة 40 من تسديدة قوية ولكن جاءت بجوار المرمى

-واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدلا من ضائع بعد توقف اللعب أكثر من مرة بسبب المشادة واللجوء لتقنية الـ"var" 

-وفي الوقت بدلا من ضائع كاد اللاعب كوادرادو أن يسجل الهدف الأول بعد تمريرة سحرية له في منطقة الجزاء، ولكن نجح الحارس في الخروج والإمساك بها. 

-وتوقف اللعب في الوقتا بدلا من الضائع بعد تعرض لاعب المنتخب التشيلي ارانجيز للإصابة. 

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