فيديو| "كلاكيت تاني مرة"..الـvar يلغي هدفا لتشيلي ضد كولومبيا بكوبا أمريكا

ألغى حكم المباراة هدفا آخر لمنتخب تشيلي في الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعدما سدد اللاعب أرتورو فيدال، هدفا للفريق من تسديدة قوية سكنت الشباك.

وبعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الـ"var"، وجد حكم المباراة أن الكرة لمست يد لاعب منتخب تشيلي قبل أن تصل إلى فيدال ويسددها في المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفا آخر للمنتخب التشيلي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـ"var"، في الشوط الأول.

وجاء الهدف من خلال عرضية مميزة من الناحية اليسرى من أليكسيس سانشيز ليستقبلها اللاعب تشارليس أرانجيز ويضعها في الشباك في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، ألا أن سانشيز وقع في مصيدة التسلل.

مشوار الفريقين في دور المجموعات

وتمكن منتخب تشيلي من التأهل للدور ربع النهائي بعدما صعد كمركز ثاني من مجموعته، والتي كانت تضم كل من أوروجواي، واليابان والإكوادور.

وتمكن المنتخب التشيلي في الفوز في المباراة الأولى على نظيره الياباني برباعية نظيفة في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، وتمكن في الفوز في المباراة الثانية أمام منتخب الإكوادور بهدفين دون رد.

وفشل في تحقيق الفوز الثالث له بدور المجموعات بعدما هُزم أمام المنتخب الأورجوياني بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر تأهل المنتخب الكولومبي للدور ربع النهائي متصدرا لمجموعته بعدما نجح في الفوز على منتخب الأرجنتين في أولى مبارياته بهدفين مقابل لا شيء، في واحدة من أقوى مباريات البطولة.

وتمكن أيضا من تحقيق الفوز الثاني له في البطولة على حساب نظيره منتخب قطر، بهدف دون رد أحرزه اللاعب دوفان زاباتا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، كما نجح الفريق من تحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز أيضا على منتخب باراجواي بهدف دون رد في آخر اللقاءات بالمجموعة