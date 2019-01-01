الانتقال لركلات الجزاء..التعادل السلبي يحسم الشوط الثاني بين كولومبيا وتشيلي

أطلق حكم مباراة تشيلي وكولومبيا صافرة انتهاء الشوط الثاني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل، وسيتم الانتقال لركلات الترجيح.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من الفريقين في الشوط الثاني، حيث شهد الشوط الثاني الكثير من التسديدات، على عكس ما حدث الشوط الأول، حيث لعب الفريقين بتحفظ كبير جدا، خوفا من تلقي هدف.

وألغى حكم المباراة هدفا لمنتخب تشيلي بعد عرضية من الناحية اليسرى استقبلها أرانجيز في المرمى، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو قرر إلغاؤه بداعي التسلل، كما ألغى هدفا آخر في الشوط الثاني للاعب فيدال في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

ملخص الشوط الأول

-وجود هدوء وتحفظ كبير من جانب المنتخبين في بداية المباراة

-وفي الدقيقة 16 تمكن المنتخب التشيلي في تسجيل الهدف الأول من عمر اللقاء بعد عرضية رائعة من الجبهة اليسرى عن طريق أليكسيس سانشيز ليستقبلها أرانجيز، ولكن يُلغي الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـvar.

- ياري مينا كاد يسجل أول أهداف منتخب كولومبيا في الدقيقة 28، بعد عرضية رائعة ولكن فشل في وضعها في المرمى.

- توقفت المباراة في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مشادة بين لاعبي المنتخبين

- استمرت المباراة بالتحفظ الذي بدأت به من الفريقين مع محاولات على استحياء من جانب كل منتخب.

- وكاد اللاعب أرتورو فيدال من تسجيل الهدف الأول لمنتخب تشيلي في الدقيقة 40 من تسديدة قوية ولكن جاءت بجوار المرمى

-واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدلا من ضائع بعد توقف اللعب أكثر من مرة بسبب المشادة واللجوء لتقنية الـ"var"

-وفي الوقت بدلا من ضائع كاد اللاعب كوادرادو أن يسجل الهدف الأول بعد تمريرة سحرية له في منطقة الجزاء، ولكن نجح الحارس في الخروج والإمساك بها.

-وتوقف اللعب في الوقتا بدلا من الضائع بعد تعرض لاعب المنتخب التشيلي ارانجيز للإصابة، وانتهى الشوط الأول.